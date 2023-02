“IL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL? L'HO VISTO E MI È PIACIUTO" – LA CANDIDATA MULTIGENDER ALLA SEGRETERIA DEL PD ELLY SCHLEIN A “UN GIORNO DA PECORA”: “SEMBRO UN GECO, IN CAMPAGNA ELETTORALE SONO DIMAGRITA PARECCHIO, MI CADONO LE BRAGHE. SE VINCO MI TINGO UNA CIOCCA DI CAPELLI DI ROSSO" – "LE POLEMICHE SU SANREMO? LA POLITICA SI OCCUPI DELLE BOLLETTE E DI ALZARE I SALARI. SE ANDIAMO PIÙ D’ACCORDO IO E BONACCINI O FEDEZ E SUA MOGLIE? SECONDO ME…” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

elly schlein a oggi e un altro giorno 8

“Mi sono votata alle primarie e mi voterò domenica, non voterò certo per l’altro. Se la mia fidanzata vota per me? Non lo sono, non mi sono informata, ma escludo che voti per Bonaccini”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro.

La campagna elettorale è stata molto faticosa? “Sono dimagrita parecchio, sembro un geco - ha scherzato Schlein a Un Giorno da Pecora - e quando abbiamo mangiato lo abbiamo fatto in orari sregolati. Quanti chili ho perso? Non lo so, ma mi cadono le braghe…”

elly schlein a oggi e un altro giorno 3

“Se vinco le primarie Pd mi tingo una ciocca di capelli di rosso, in diretta con voi, dopo esser andata a San Luca a piedi”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro. In quanti andranno a votare secondo lei? “Spero di arrivare sopra al milioni di partecipanti”. E chi vincerà? “Secondo me vinciamo noi non dico quanto perché sono scaramantica”,

STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN - DIBATTITO A SKYTG24

Se andiamo più d’accordo io e Bonaccini o Fedez e sua moglie? “In questo momento secondo me io e Bonaccini, ho questa impressione ma su Fedez e Ferragni, non ho approfondito, magari sono solo indiscrezioni della stampa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle primarie Pd Elly Schlein, intervistata da Giorgio Lauro.

Il twerk e il limone fra rosa chemical e fedez pic.twitter.com/WbkiYCVEqJ — Grazia ? (@thatsgra) February 13, 2023

fedez rosa chemical

A proposito di Sanremo: cosa ne pensa del bacio tra lo stesso Fedez e Rosa Chemical? “L’ho visto e mi è piaciuto. Ce ne sono stati anche altri, io sono sempre per la libertà. La politica si occupi delle bollette e dell’alzare i salari - ha detto a Un Giorno da Pecora Schlein - anziché censurare le performance sul palco dell’Ariston”.

