“LA BAGARRE ALLA CAMERA MI SEMBRA UN HARAKIRI” – LA STOCCATA DI IGNAZIO LA RUSSA: “IN QUESTI GIORNI DI G7, ANZICHÉ CERCARE DI FAR VEDERE L’ITALIA CONSCIA DEL PROPRIO RUOLO, STIAMO DANDO UN’IMMAGINE PEGGIORE DI QUELLA CHE DIAMO NORMALMENTE” – IL MESSAGGIO È RIVOLTO AL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA A MONTECITORIO, TOMMASO FOTI, E AL MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, CIRIANI, CHE NON HANNO EVITATO IL CAOS, TRA RISSE, URLA E SFOTTÒ…

LA CAMERA BOCCIA LA MODIFICA DEL VERBALE SULLA RISSA DONNO-IEZZI

ignazio la russa

(Adnkronos) - Sulla bagarre di ieri alla Camera ''non importa la colpa di chi è ma quello che sottolineo è che, anziché cercare di far vedere in questi giorni l'Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza, con le dovute differenze, stiamo dando un'immagine peggiore di quella che diamo normalmente. Mi sembra un harakiri''.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione spot Azzurri su prodotti Dop Igp da Eataly, a Milano. Ieri ''io non c'ero - ha sottolineato -. Sicuramente'' i fatti accaduti ''non li valuto bene, credo che bisogna evitare di creare tensioni, al di là delle dinamiche specifiche.

Mi dispiace che in questi giorni'' in occasione del G7, ''abbiamo una rappresentazione che normalmente non c'è, quasi che, proprio perché siamo sotto l'occhio del mondo, creiamo delle tensioni che per gli altri giorni del mese e dell'anno'' non ci sono. ''Non è mai successo alla Camera, almeno in questa legislatura, guarda caso è successo proprio ora - ha osservato La Russa -. Mi sembra una miopia generale. Non do colpe, non ho visto le dinamiche''.

