5 set 2023 15:56

“LE BALLE NON SONO PIÙ TOLLERABILI” – PAOLO CIRINO POMICINO: “ANCORA UNA VOLTA NANDO DALLA CHIESA INCIAMPA IN COSE DI 40 ANNI FA. L’ULTIMA VERSIONE DATA SULLA MORTE DEL PADRE PARLA DEL GENERALE LASCIATO SOLO PER SALVARE GLI EQUILIBRI NAZIONALI DELLA DC. PRIMA DICEVA CHE ANDREOTTI NON AVEVA DATO A SUO PADRE POTERI SPECIALI, LASCIANDOLO SOLO ALLA MERCÉ DELLA MAFIA. QUALCUNO POI GLI AVRÀ FATTO NOTARE CHE NEL SETTEMBRE DEL 1982 ANDREOTTI ERA FUORI DAL GOVERNO E QUINDI, CONTRORDINE COMPAGNI. DI QUI GLI ‘EQUILIBRI NAZIONALI’. COSA SAREBBERO, NESSUNO LO SA” – “NEL LONTANO 1991, IN OCCASIONE DEL MIO COMPLEANNO, ANDREOTTI MI RICORDÒ CHE…”