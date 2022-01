“BANANA” SPLIT – BERLUSCONI PARTECIPERÀ IN COLLEGAMENTO DA ARCORE AL VERTICE DI CENTRODESTRA FISSATO PER LE 16: DOVREBBE SCOGLIERE IL NODO SULLA SUA CANDIDATURA AL QUIRINALE E AMMETTERE CHE L’OPERAZIONE SCOIATTOLO È FALLITA. MA SULL’ANNUNCIO VUOLE FAR PENARE SALVINI E MELONI CHE POTREBBERO SCAPOCCIARE: IL CAV POTREBBE PARLARE GIÀ NEL POMERIGGIO O RISERVARSI DI PRENDERE UNA DECISIONE SOLO LUNEDÌ MATTINA. MA A QUEL PUNTO…

Cesare Zapperi per www.corriere.it

Silvio Berlusconi parteciperà al vertice di centrodestra in possibile collegamento dai suoi uffici di Arcore. La riunione è prevista per le 16. Dovrebbero essere collegati in Zoom anche Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti.

Quando scioglierà la riserva

Durante il vertice, il presidente di Forza Italia dovrebbe sciogliere il nodo sulla sua candidatura al Quirinale. Le voci che si sono rincorse nelle ultime ore parlando di una decisione ormai maturata, seppure con un certo travaglio. Berlusconi dovrebbe aver preso atto che, malgrado i tentativi di conquistare grandi elettori al di fuori dello schieramento di centrodestra, i conti non tornano. Niente candidatura, quindi. Ma sull’annuncio non ci sono certezze.

Potrebbe esserci già nel pomeriggio oppure il leader azzurro potrebbe riservarsi di prendere una decisione solo lunedì mattina, a poche ore dalla prima votazione (prevista per le 15). Di conseguenza, finché non sarà sciolto questo nodo non sarà possibile capire su chi eventualmente Berlusconi farà cadere la sua preferenze. Uno stallo che non è detto possa essere accettato dagli altri leader della coalizione.

Salvini: «Proposta spetta al centrodestra»

In attesa del vertice, si susseguono le dichiarazioni dei leader. «Sono ore di ragionamenti sul Quirinale, stiamo lavorando su una soluzione positiva, rapida ed efficace. Per trent’anni hanno sempre imposto e proposto gli stessi. Oggi i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza dentro e fuori il Parlamento, e chi ha la maggioranza ha l’onore e l’onere di fare delle proposte, senza veti.

La Lega punta a dare un o una Presidente della Repubblica che possa portare il Paese fuori da questa fase, ma il peggio è passato, sono ottimista». Lo dice Matteo Salvini in collegamento con Padova al seminario di formazione politica e culturale «Forum del Pensiero Identitario Europeo».

