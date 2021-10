2 ott 2021 16:24

AL “BARONE NERO” NUN JE DEVI ROMPE ER CA’ – ROBERTO JONGHI LAVARINI SI VENDICA DOPO L’INCHIESTA DI “FANPAGE” PUBBLICANDO LE FOTO CON MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI: “NESSUNO FACCIA FINTA DI NON CONOSCERMI O, PEGGIO, SI PERMETTA DI OFFENDERE GRATUITAMENTE ME E LA COMUNITÀ DI VERI PATRIOTI CHE RAPPRESENTO. IL 5% DI VOTI DELLA "DESTRA RADICALE" FA GOLA A TUTTI” – “NESSUNO HA DATO O RICEVUTO SOLDI, PUNTO: SOLO FUMO SENZA ARROSTO. NON APPARTENGO A NESSUNA LOGGIA MASSONICA. ANCHE PERCHÉ IL 90% DELL AMASSONERIA È NOTORIAMENTE DI SINISTRA…”