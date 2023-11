12 nov 2023 16:26

“BASTA CON I CAPRICCI DI LANDINI CHE VUOLE ORGANIZZARSI IL WEEKEND LUNGO” – MATTEO SALVINI ATTACCA CGIL E UIL PER LO SCIOPERO INDETTO PER VENERDÌ PROSSIMO CONTRO LA MANOVRA DEL GOVERNO: “LA CGIL IGNORA PERFINO L'ABC DELLE MOBILITAZIONI, IN NESSUN CASO IL SETTORE TRASPORTI POTRÀ ESSERE PARALIZZATO PER L'INTERA GIORNATA” – LA REPLICA: “LA PROCLAMAZIONE È LEGITTIMA”. DOMANI L’AUDIZIONE DAL GARANTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI...