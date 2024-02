“BASTA IPOCRISIE, TU CAMPI DI POLITICA DA 43 ANNI...” – IL DEPUTATO DEM MARCO FURFARO INFILZA IL MELONIANO FOTI CHE AVEVA CONSIGLIATO AI PARLAMENTARI DEL PD DI “SALIRE SUI TRATTORI" ALMENO "QUALCUNO DI LORO DIMOSTREREBBE DI AVER LAVORATO ALMENO UN'ORA NELLA SUA VITA” – LA REPLICA DEL CAPOGRUPPO DI FDI ALLA CAMERA: “FURFARO, RITRATTERAI LE CALUNNIE IN TRIBUNALE” – E IL PARLAMENTARE PD RIBATTE: “MI VUOLE PORTARE IN TRIBUNALE? BENE COSI’…”

MARCO FURFARO A IN ONDA

(ANSA) "Caro Foti, sono 43 anni - 43 anni - che campi di politica, sei a spese dei contribuenti nelle istituzioni da quando avevi 20 anni, non hai mai fatto altro che questo e l'unica cosa per cui sei famoso - dopo 43 anni di politica e dolce far niente - è l'essere indagato per corruzione.

Ma taci per favore, che io alla tua età, mentre tu campavi sulle spalle degli italiani, mi alzavo la mattina alle 4 per lavorare nei vivai per pagarmi gli studi universitari. Sei e siete degli ipocriti, sempre pronti a fare le vittime per nascondere che l'unica cosa che conta per voi sono il potere e i privilegi. Per voi e i vostri amici di famiglia". Così su X il deputato del Pd, Marco Furfaro replica al capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, che ha detto "consiglierei al Pd di salire sui trattori almeno qualcuno di loro dimostrerebbe di aver lavorato almeno un'ora nella sua vita". (ANSA)

TOMMASO FOTI

TRATTORI: FOTI (FDI) A FURFARO, 'RITRATTERAI CALUNNIE IN TRIBUNALE'

(Adnkronos) - "Caro FURFARO le tue calunnie le dovrai ritrattare in tribunale". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso FOTI, risponde al deputato del Partito Democratico, Marco FURFARO.

Furfaro (Pd),Foti mi porta in tribunale? Bene cosi'

(AGI) "Caro Foti, mi vuoi portare in tribunale? Benissimo. Cosi' dimostriamo facilmente che non lavori nei campi e fai politica da 43 anni (eletto nel 1980 come consigliere comunale a Piacenza, come scritto sul Ttuo sito). E che - sempre dal tuo sito - sei stato consigliere provinciale, vicesindaco, nonche' sei volte (sei) in Parlamento. Che sei indagato, dovresti saperlo meglio di me.

MARCO FURFARO A IN ONDA

Ma sono garantista e spero vivamente che uscirai innocente dall'accusa di corruzione che ti vede coinvolto. Querelami pure, sara' un piacere uscire dalla propaganda e riportarti nella realta'". Lo scrive il deputato ed esponente della segreteria Pd, Marco Furfaro, sui social network.

MARCO FURFARO A IN ONDA TOMMASO FOTI ALLA CAMERA tommaso foti furfaro schlein

marco furfaro elly schlein foto di bacco