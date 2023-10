“BASTA NEMICI IMMAGINARI, VITTIMISMI SU COMPLOTTI E FANTOMATICI GOVERNI TECNICI IN ARRIVO” – CONTE PRENDE A SCHIAFFI LA MELONI SUL TEMA MIGRANTI. DAL BLOCCO NAVALE ALL’ACCORDO SULLA TUNISIA, PEPPINIELLO APPULO SMASCHERA I FLOP DELLA PREMIER - “È SERIO ANNUNCIARE UNA IRREALISTICA LOTTA AGLI SCAFISTI PER TUTTO 'IL GLOBO TERRACQUEO' E POI ABBRACCIARE I PROPRI AMICI POLITICI IN UNGHERIA E POLONIA CHE VOGLIONO LASCIARE SOLA L'ITALIA SUI MIGRANTI?"

(askanews) - "Giorgia Meloni dice di lavorare seriamente per affrontare il tema dell'immigrazione. È stato serio prendere voti promettendo un blocco navale 'subito'? È serio vendere ai cittadini come un successo un accordo con la Tunisia che poi si è rivelato un flop? Proprio ieri il ministro tunisino ha chiarito che il suo Paese non agirà come gendarme a difesa dei confini altrui.

È serio annunciare in maniera propagandistica una irrealistica lotta agli scafisti per tutto 'il globo terracqueo' e poi abbracciare i propri amici politici in Ungheria e Polonia che vogliono lasciare sola l'Italia sui migranti?" Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Nella scelte di Giorgia Meloni - ha proseguito l'ex premier - non c'è nulla di serio. I suoi slogan e i suoi bluff ci consegnano un'Italia sola, chiamata a gestire sbarchi che sono raddoppiati in 1 anno. Basta nemici immaginari, vittimismi su complotti e fantomatici governi tecnici in arrivo. Dai migranti al carovita Meloni si rimbocchi le maniche e trovi soluzioni, se ne è capace. Finora ha fallito", ha concluso Conte.