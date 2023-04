26 apr 2023 09:12

“BELLA LETTERA” - MATTARELLA AVREBBE RIVOLTO A MELONI PAROLE DI APPREZZAMENTO PER L’INTERVENTO SUL "CORRIERE" PRIMA DI PARTIRE PER CUNEO DOVE HA PRONUNCIATO IL SUO NONO DISCORSO SUL 25 APRILE, SULLA RESISTENZA E SULLA “REPUBBLICA FONDATA SULLA COSTITUZIONE, FIGLIA DELLA LOTTA ANTIFASCISTA” (PAROLA CHE MANCAVA NELLA LETTERA DELLA MELONI) - DAGO DIXIT: "IL PRIMO GOVERNO DI DESTRA DELLA STORIA REPUBBLICANA, ALLA FINE, SUI VALORI NON NEGOZIABILI DELLA COSTITUZIONE, NON HA POTUTO CHE FARE PIPPA…"