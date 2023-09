7 set 2023 12:39

“BERGOGLIO È UN IMBECILLE, RAPPRESENTANTE DEL MALE” – JAVIER MILEI, CANDIDATO ANTISISTEMA ALLE PRESIDENZIALI IN ARGENTINA, HA RIPETUTAMENTE INSULTATO PAPA FRANCESCO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE: “ASINO, INDEGNO, PORTA AVANTI POLITICHE ECCLESIALI DI MERDA E INTERFERISCE NELLA POLITICA INTERNA DEL PAESE” – CONSIDERATO IL “TRUMP ARGENTINO” PER IL SUO PROGRAMMA POPULISTA, MILEI È STATO IL PIÙ VOTATO ALLE PRIMARIE DEL 13 AGOSTO. ED È IN TESTA NEI SONDAGGI IN VISTA DEL VOTO DI OTTOBRE…