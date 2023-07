“BERLINGUER, MI HA INTERROTTO TROPPE VOLTE. LA TV NON SI FA COSÌ” – QUANDO SILVIO BERLUSCONI REDARGUÌ BIANCA BERLINGUER: ERA IL 2019, IL CAV ERA OSPITE A CARTABIANCA E LA CONDUTTRICE NON LO FACEVA PARLARE – IL CURIOSO RAPPORTO DELLA GIORNALISTA CON B. E LA DESTRA: PRIMA, OSTILE, DA PASIONARIA DI “TELEKABUL”, POI MORBIDO E PRAGMATICO QUANDO HA PRESO IL TIMONE DI CARTABIANCA. NON A CASO “BIANCHINA” HA OTTIMI RAPPORTI CON MELONI E LA RUSSA, E TRA I SUOI “FAN” STORICI C’È MAURIZIO GASPARRI – LO SCAZZO CON IL PD PER LE OSPITATE DI ORSINI

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

«Lei mi ha interrotto troppe volte. La televisione, secondo me, non si fa così». Correva il 2019 quando Silvio Berlusconi, ospite a Cartabianca , redarguiva così la conduttrice Bianca Berlinguer, “rea” di non averlo fatto parlare abbastanza. Già un’altra volta, nel 2016, sbuffando e agitandosi sulla sedia, era stato a un passo così dall’abbandonare Berlinguer in diretta, come aveva fatto con Lucia Annunziata.

[…] Del resto Bianca Berlinguer, figlia di cotanto padre, il leader storico del Pci, Enrico, non aveva solo un cognome ingombrante, ma anche un cursus che l’aveva posizionata in quel quadrante politico che rendeva il Cavaliere diffidente […].

Berlinguer non inizia la sua carriera in un giornale di sinistra: il primo incarico è nella rivista del mondo cattolico Adista news , poi vengono le collaborazioni con Il Messaggero e l’Espresso e, a 26 anni, l’approdo in tv con Mixer di Giovanni Minoli.

Fin qui la formazione, poi la giornalista fa il grande salto: nel 1991 […] entra al Tg3 , sotto la direzione di Sandro Curzi, che quel notiziario aveva rivoluzionato, facendolo passare da un bollettino propedeutico ai notiziari regionali a una testata autonoma. E schierata, schieratissima, dai lunghi editoriali di Curzi, e non solo, sulle posizioni del Pci, pur se con alcuni distinguo. […] Lì la giornalista scala posizioni: presenta l’edizione della sera del Tg, diventa caporedattrice nel 2006 e nel 2009 direttrice.

Ma Berlinguer, […] quando prende il timone del suo programma Cartabianca , […] conferisce un’impostazione pragmatica al suo programma. Nel suo salotto televisivo si accomodano tutti i partiti, ricevendo pari trattamento. Tra i fan storici c’è Maurizio Gasparri (FI), che infatti l’ha sempre difesa. La real politik di Bianca crea malumori a sinistra.

L’episodio rivelatore è l’ospitata in trasmissione del politologo Alessandro Orsini, considerato filoputiniano. Una scelta che il Pd, allora guidato da Enrico Letta, schierato con l’Ucraina, non le perdona. E proprio da quel fronte, tradizionalmente alleato, che partono gli strali più acuminati contro Bianca, accusata di intelligenza col nemico. Alla fine l’ex ad Carlo Fuortes sospende il compenso al politologo, ma lo lascia in trasmissione […].

[…] Con l’arrivo dei nuovi vertici Rai, Berlinguer sembrava destinata ad avvantaggiarsi del dialogo aperto da tempo col centrodestra. Il corteggiamento di Mediaset […] era rimasto sullo sfondo. Ma la scomparsa dell’ingombrante patriarca potrebbe aver convinto la giornalista che era il momento di regalare a sé una nuova avventura in tv e a Mediaset un profilo neutro e più europeo. Uno scambio che azzera in un colpo solo due eredità pesanti.

