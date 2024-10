14 ott 2024 14:05

“BERLUSCONI È ASSOLTO E IO RISCHIO DI ESSERE CONDANNATA. COM'È POSSIBILE?" - MARYSHTELL POLANCO, UNA DELLE EX “OLGETTINE”, SI INCAZZA DOPO LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE DI DISPORRE UN NUOVO PROCESSO D’APPELLO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI: “NON È ANCORA FINITA… BERLUSCONI È MORTO, MA ADESSO IL PROCESSO È MIO. PENSAVO NON ANDASSE COSÌ..."