13 giu 2023 11:47

“BERLUSCONI HA LASCIATO IL MONDO E L’ITALIA ASSAI PEGGIORI DI COME LI AVEVA TROVATI” – TOMASO MONTANARI, CRITICO D’ARTE E RETTORE (PER MANCANZA DI CATTEDRA) DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, ANNUNCIA CHE NEL SUO ATENEO NON CI SARANNO BANDIERE A MEZZ’ASTA PER SILVIO: “È STATO IL CONTRARIO ESATTO DI UNO STATISTA, ANZI IL ROVESCIAMENTO GROTTESCO DEL PROGETTO DELLA COSTITUZIONE. NESSUN ODIO, MA NESSUNA SANTIFICAZIONE IPOCRITA. RICORDARE CHI È STATO, È OGGI UN DOVERE CIVILE…”