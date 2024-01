FINO ALLA CHIOSA DI LUCIANO VIOLANTE, NEL 2003: “MENO PARLIAMO DI BERLUSCONI E MEGLIO È, PER UNA RAGIONE SEMPLICE: PERCHÉ PENSO CHE PORTI SFIGA”

“BERLUSCONI È COME L’AIDS: SE LO CONOSCI, LO EVITI”

LUCA DALESSANDRO - BERLUSCONI TI ODIO

Estratto da “Berlusconi ti odio. Le offese della Sinistra al Premier pubblicate dall’agenzia Ansa”, di Luca D’Alessandro (ed. Mondadori, 2005)

[…] Alberto Asor Rosa

"È urgente l'abbattimento per via elettorale della cricca affaristico-delinquenziale che ci governa, la cosiddetta banda Berlusconi. Ed è urgente la restituzione all'Italia di condizioni normali di lotta politica e democratica.

(45 gennaio 2005)

[…] Giovanni Berlinguer

"Temo che Berlusconi si muova per rovesciare la Costituzione, che già è stata erosa in punti fondamentali attraverso quelle che io chiamo le leggi-vergogna e la subordinazione del Parlamento a interessi personali e di casta.

(6 agosto 2002) […]

Fausto Bertinotti

SILVIO BERLUSCONI MEME

"Berlusconi inquina la vita politica nazionale. Con l'attacco prima alla magistratura poi all'informazione e ai sindacati, devasta le stesse istituzioni. La situazione è di

estrema gravità.

(11 maggio 2003)

[…] "L'unica cosa che sfiora l'eversione sono le parole del presidente del Consiglio.

(Attacca il Premier che ha definito "quasi eversivo" lo sciopero dei magistrati, 12 febbraio 2004.)

Stefano Boco

"Siamo allo sbando. Berlusconi, pur di conservare un posto di potere, propone il presidenzialismo e lo vuole in tempi brevi: un anno. È affetto da una grave malattia:

il delirio 'onnipotenza. Quale sarà la sua prossima aspirazione? La monarchia assoluta? Gli italiani si preparino a scendere in piazza, difenderemo il paese da queste aberranti proposte”.

(6 dicembre 2022)

massimo d alema silvio berlusconi

"Non si è mai visto tanto livore. Berlusconi sta proprio esagerando. Forse vuole inviare a tutte le redazioni le 'veline', di vecchia memoria fascista, per comunicare le notizie che devono passare e quelle che devono essere censurate? Vuole manipolare le notizie sulle proprie vicende giudiziarie?"

(7 maggio 2003)

[…] Angelo Bonelli

"Berlusconi come i talebani: non c'è differenza tra chi demolisce i Buddha e chi invece distrugge l'ambiente sanando abusi in aree protette.

(14 ottobre 2004)

[…] Massimo D’Alema

TITOLI DELL UNITA CONTRO BERLUSCONI - DA BERLUSCONI TI ODIO DI LUCA DALESSANDRO

"Silvio Berlusconi è il più grande venditore di favole e di promesse del mondo. Sarebbe meglio che chi sa fare il piazzista lo facesse, e chi sa governare governasse.

(7 settembre 2001) […]

"Ha avuto anche sfortuna. Ma da buon meridionale tenderei a dire che, più che averla, Berlusconi la sfortuna la porta.

(14 febbraio 2003)

[…] "Berlusconi è il capo degli estremisti in questo paese.

(30 marzo 2005)

[…] Oliviero Diliberto

"Il proclama di Berlusconi ha il sapore di quello di un dittatorello sudamericano."

(Attacca il Premier e le sue dichiarazioni sull'eccessiva po-

liticizzazione della magistratura dopo la mancata rimessione

del processo Sme, 1° febbraio 2003.) […]

Antonio Di Pietro

Berlusconi e Di Pietro in Parlamento

"Berlusconi è come l'Aids, se lo conosci lo eviti "

(30 luglio 2002)

[…] “Portare Berlusconi al Quirinale sarebbe come riportare Bokassa in Africa”

(13 aprile 2005)

[…] Umberto Eco

"Berlusconi ha una visione mafiosa della stampa internazionale.

(27 maggio 2002) […]

Piero Fassino

piero fassino silvio berlusconi

"Un discorso arrogante e minaccioso. Berlusconi deve sapere che anche noi ci batteremo fino in fondo, fino in fondo per impedire qualsiasi stravolgimento della legalità. Il discorso di Berlusconi è quello di un uomo che pensa di potersi mettere al di sopra della legge e pretende un'inaccettabile impunità.

(Attacca il Premier dopo il suo discorso all'indomani della mancata rimessione del processo Sme-Ariosto, nel quale accusa la magistratura di eccessiva politicizzazione e assicura che non si farà intimidire, 29 gennaio 2003.)

IL CAIMANO DI NANNI MORETTI

"Abbiamo un presidente del Consiglio che si comporta da estremista

(2 febbraio 2003) […]

Dario Fo

"C'è sempre da ridere dietro le tragedie. In fondo anche quella di Berlusconi è la tragedia di un uomo ridicolo."

(9 novembre 2002) […]

Dario Franceschini

MEME DI SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE

"Chi gli sta vicino la Berlusconi, N.d.A.] gli chieda di fermarsi. Siamo preoccupati per il suo equilibrio psicologico. (24 maggio 2003) […]

Giovanna Melandri

"Berlusconi come un teppistello pretende di stabilire i palinsesti televisivi; è una cosa che non s'era mai vista Prima da parte di un presidente del Consiglio.

(Sul caso Biagi, Santoro, Luttazzi, 19 aprile 2002.) […]

Marco Minniti

"Quelle di Berlusconi sono dichiarazioni eversive di un uomo isolato, dominato da un'unica ossessione: il suo rapporto con la giustizia.

SILVIO BERLUSCONI - ENRICO MENTANA - FRANCESCO RUTELLI

(Attacca Berlusconi che ha definito pazzi i giudici che hanno istruito il processo contro Andreotti, 5 settembre 2003.) […]

Nanni Moretti

"Berlusconi è il contrario di uno statista, un analfabeta della democrazia.

(16 ottobre 2002) […]

Marco Rizzo

"Berlusconi ha prima fatto il presidente-operaio, poi il presidente-imprenditore e ora fa il presidente-pugile... un po' suonato.'

SILVIO BERLUSCONI LUCIANO VIOLANTE

(13 giugno 2004) […]

Francesco Rutelli

"Berlusconi si dipinge come una sorta di Rambo di periferia” ( in occasione della liberazione dei tre ostaggi italiani sequestrati in Iraq, 10 giugno 2004.) […]

"Berlusconi è già bollito, ora mancano soltanto le patatine di contorno.

(19 marzo 2005) […]

Oscar Luigi Scalfaro

"Berlusconi non è amico della verità."

(19 giugno 2004) […]

Luciano Violante

"Meno parliamo di Berlusconi e meglio è, facciamo una moratoria politica e lo dico per una ragione semplice: perché penso che porti sfiga.

TITOLI DELL UNITA CONTRO BERLUSCONI - DA BERLUSCONI TI ODIO DI LUCA DALESSANDRO

(5 settembre 2003)

