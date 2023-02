21 feb 2023 20:15

“BERLUSCONI? NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA” – NELLA CONFERENZA CONGIUNTA CON GIORGIA MELONI, ZELENSKY LANCIA UN BEL MISSILE AL BANANA, IN RISPOSTA ALLE SUE DICHIARAZIONI PRO-PUTIN: “IO CREDO CHE MAI SIANO ARRIVATI CON I CARRI ARMATI NEL GIARDINO DI CASA DI BERLUSCONI, NESSUNO HA AMMAZZATO I SUOI PARENTI. E QUESTO GRAZIE ALL'AMORE FRATERNO DELLA RUSSIA…” – LA DUCETTA, GELATA PER L'USCITA DEL PRESIDENTE UCRAINO, REPLICA: “NON SONO D'ACCORDO, IN PARLAMENTO ABBIAMO SEMPRE VOTATO COMPATTAMENTE...” – VIDEO