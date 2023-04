“A BERLUSCONI NON HO MAI NASCOSTO LA MIA BISESSUALITÀ” – FRANCESCA PASCALE, EX COMPAGNA DEL CAV OGGI SPOSATA CON PAOLA TURCI, RACCONTA LA SUA SECONDA VITA DA PASIONARIA PER I DIRITTI LGBTQ+ E OPINIONISTA POLITICA – NEL 2014 I DUE ACCAREZZARONO PERSINO IL PROGETTO DI UN FIGLIO, CON TANTO DI TENTATIVO SPAGNOLO PER UNA PROCREAZIONE ASSISTITA. A SEPARARLI FU LA POLITICA. LEI: “LA RELAZIONE CON SILVIO È FINITA ANCHE PERCHÉ TROVAVO INCOMPRENSIBILI LE POSIZIONI DEI SUOI ALLEATI MELONI E SALVINI CON NOSTALGIE FASCISTE E IDEE RAZZISTE E OMOFOBE”

Estratto dell’articolo di Marianna Aprile per “Oggi”

PASCALE BERLUSCONI

In piazza per difendere i diritti delle famiglie Lgbtq+ da circolari ministeriali e dalla mancanza di una legge che li riconosca davvero. In tv, nel salotto buono della politica, Otto e mezzo, a stroncare i primi mesi del governo Meloni, di cui fa parte anche il partito che pure aveva sempre votato e difeso, per convinzione e devozione nei confronti di Silvio Berlusconi, il suo ex compagno.

La Francesca Pascale che nelle ultime settimane ha puntellato le cronache sembra molto distante da quella di cui sentivamo parlare solo una manciata di anni fa. E questo perché ad appena 36 anni sta vivendo la sua seconda vita. Anzi la terza, ma di questa diremo in coda, perché è la sola che Pascale non ha dovuto né voluto condividere con il pubblico. Partiamo invece dalle due vissute, volente prima e nolente e un po’ dolente dopo, sotto i riflettori.

Francesca Pascale con Berlusconi

Quella accanto a Silvio Berlusconi comincia ufficialmente nel 2010, quando la loro relazione viene ufficializzata, nel pieno di un biennio di scandali che va dal compleanno di Noemi Letizia al caso Ruby Rubacuori, passando per gli audio e le denunce di Patrizia D’Addario. Francesca aveva 24 anni, Silvio 50 di più, e si frequentavano da molto tempo. […]

Forte dell’appoggio della primogenita di Berlusconi, Marina, Francesca prende letteralmente in mano il ménage di Arcore, fin lì affollatissimo e foriero di grane politiche, reputazionali e giudiziarie. Sfronda le frequentazioni private del compagno, poi inizia con quelle politiche acquisendo un peso sempre crescente nelle scelte di Forza Italia e attirandosi non poche antipatie.

FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI

Lo schema è simile a quello cui si assiste ora con Marta Fascina, la nuova compagna di Berlusconi (lui la chiama moglie, ma le nozze celebrate un anno fa erano solo simboliche). Tra Pascale e Berlusconi la complicità è, a lungo, granitica. «Come a tutte le persone che ho amato profondamente, non gli ho mai nascosto la mia bisessualità», ha detto. E negli anni che hanno trascorso insieme anche lui, per lei e pochissimi altri, non ha avuto segreti. Né limiti se oggi qualcuno racconta che nel 2014 accarezzarono persino il progetto di un figlio, con tanto di tentativo spagnolo per una procreazione assistita.

paola turci francesca pascale

A separarli sarà però proprio quello che aveva rappresentato il pretesto per incontrarsi: la politica. Francesca (che in passato, dopo aver fondato nel 2006 il comitato Silvio ci manchi, è stata anche eletta col Pdl al Consiglio provinciale di Napoli) non digerisce l’avvicinamento di Forza Italia alla Lega di Matteo Salvini né alla destra di Giorgia Meloni. «La nostra relazione è finita anche perché trovavo incomprensibili le posizioni dei suoi alleati, con nostalgie fasciste e idee razziste e omofobe», ha detto di recente. […]

PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE

Per quegli strani incroci della vita, sarà proprio una di queste interviste (a Francesca Fagnani per Il Fatto Quotidiano) a traghettarla dalla vita nell’orbita di Silvio a quella che ora ha scelto di dividere con Paola Turci, cui si è unita civilmente il 2 luglio scorso a Montalcino. In quell’intervista Pascale disse (tra le altre cose): «Non sono né gay né etero. Sono libera. Lancerò un’associazione per la tutela dei diritti Lgbtq+, anche nel mio interesse».

Turci legge, rimane colpita. Era il 2 novembre del 2019 e appena 10 giorni dopo Paola avrebbe iniziato il suo tour (Viva da morire) dal teatro Colosseo di Torino. Francesca è in platea, dopo lo show si conoscono e scatta subito qualcosa. Anche i rumors su una relazione tra loro, che vengono paparazzate insieme a Fregene (Roma) nel marzo del 2020, proprio nel periodo in cui Berlusconi – da cui Pascale si era definitivamente allontanata nell’estate 2019 – ufficializza la sua relazione con Fascina. […]

paola turci francesca pascale foto da oggi 6 francesca pascale telecafone 5 elly schlein francesca pascale paola turci e francesca pascale al pride di napoli 2