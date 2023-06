“CON BERLUSCONI L’INIMMAGINABILE È DIVENTATO CRONACA E STORIA DI UNA NAZIONE INTERA SAZIATA DA CALCIO, TV, POLITICA, SESSO E GALANTERIA” - GIULIANO FERRARA IN RICORDO DEL CAV: “CHI FU CONTRO DI LUI, IN QUEL LABIRINTO CI SI PERDEREBBE DI NUOVO. CHI FU CON LUI, E LO FU CON ACCANIMENTO, CONVINZIONE, AFFETTO, CONOSCE GIÀ LA VIA D’USCITA. CHI LO HA ACCUSATO CON ANIMOSITÀ VA LASCIATO NELLA SUA BOLLA DI INVIDIA ASTIOSA…”

Estratto dell'articolo di Giuliano Ferrara per "il Foglio"

[…] Silvio Berlusconi, […] Ora che è morto a una venerabile età, notizia attesa che non esclude come un moto acre di sorpresa, lo sprazzo di dolore e il morso del ricordo sono di tutti gli italiani di un paio di generazioni.

Con lui l’inimmaginabile è diventato cronaca e storia di una nazione intera saziata del cibo che solum è suo, calcio, tv, politica, sesso e galanteria, humour sboccato e fantasia sfrenata. “Fortis imaginatio generat casum (Una forte immaginazione genera l’evento), dicono i dotti. […] il grande brianzolo d’adozione […] veniva spronato dallo stigma dell’immaginazione.

Inutile ripercorrere il labirinto delle sue grandezze, dei suoi errori, delle sue sconcezze culturali, delle sue invenzioni clamorose, delle sue raffinatezze, del suo linguaggio benigno e oltraggioso, dei suoi incantamenti. Fu osteggiato in politica come nemico della democrazia, e ci ha lasciato l’alternanza di forze diverse al governo. Fu dileggiato per il suo pseudoliberalismo, e ha reso il mercato aperto un tema di azione e intrattenimento popolare, dilatando marketing e consumi prosperosi.

Fu vilipeso come criminale, e ancora adesso si fanno i conti con la casta codina che ha derubato il paese di una vera giustizia. Fu impiccato alle sue bugie bianche, numerose e versatili, […] Gli diedero anni di galera poi cancellati per i suoi rapporti festaioli con le donne, e fu invece celebrato dal paese che ama come una macchina desiderante in azione spericolata e selvaggia al culmine della crisi di un matrimonio. Fu leale con Craxi come con la signora El Mahroug […] Chi fu contro di lui, in quel labirinto ci si perderebbe di nuovo. Chi fu con lui, e lo fu con accanimento, convinzione, affetto, conosce già la via d’uscita. Chi lo ha accusato con animosità va lasciato nella sua bolla di invidia astiosa.