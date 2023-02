“BERLUSCONI? SE FOSSE QUI LO BACEREI IN BOCCA!” – SERVIVA LA GUERRA IN UCRAINA PER UNIRE VAURO E IL CAV – DOPO LE DICHIARAZIONI DEL BANANA SU ZELENSKY (“SE FOSSI STATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON CI SAREI MAI ANDATO A PARLARCI”), A “NON È L’ARENA” IL VIGNETTISTA SCOPRE L'AFFETTO VERSO SILVIO: “HA DETTO LA SACROSANTA VERITÀ SU QUESTA GUERRA. C'È UN PUPAZZO PRESIDENTE CHE STA FACENDO MASSACRARE IL SUO POPOLO PER GLI INTERESSI AMERICANI E NOI GLI ANDIAMO DIETRO COME PECORONI” (CHIAMATE L'AMBULANZA, PER ENTRAMBI!) – VIDEO!

Vauro, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 12 febbraio, si schiera dalla parte di Silvio Berlusconi: "Tra un po' Zelesnky ce lo troviamo sul citofono. Non perdiamo di vista Berlusconi. Se fosse qui lo bacerei in bocca, perché ha detto la sacrosanta verità. Non so per quale motivo ma ha detto la sacrosanta verità su questa guerra drammatica, tragica.

Ha detto che sicuramente c'è un invasore da condannare, Putin, ma c'è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per gli interessi americani e noi gli andiamo dietro come pecoroni", attacca il vignettista. "E se ci sarà una escalation e si arriverà a usare le armi nucleari tattiche esploderanno nei nostri Paesi", avverte Vauro, "perché noi abbiamo chiuso gli occhi per otto anni sul Donbass". […]

