Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il "Corriere della Sera"

A ieri sera due cose sembravano certe nella vicenda che qualcuno ha riassunto sotto il titolo «TotoBianca», cioè il giallo del passaggio a Mediaset della conduttrice Bianca Berlinguer, il cui talk Cartabianca è stato appena confermato per l’autunno su Rai3.

Primo: la Rai non sembrava disposta a cedere alla richiesta della giornalista di ritoccare la controprogrammazione che, secondo lei, metterebbe a rischio nel prossimo autunno gli ascolti del suo programma, motivo d’insoddisfazione. Secondo: Discovery non ha in corso alcuna trattativa con la conduttrice. Il general manager Alessandro Araimo sarebbe anche irritato dall’uso strumentale delle voci. E ci si chiede se quella messa in giro ieri pomeriggio non fosse il segno che il negoziato vero, quello con Mediaset, non era ancora arrivato in porto.

In Rai ieri si sottolineava l’urgenza di una decisione: lunedì prossimo i palinsesti dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione che li ha già esaminati. Una volta approvati, un passo indietro della conduttrice le costerebbe una penale. Ma se l’offerta di Mediaset fosse davvero la conduzione di un programma su Rete4, qual sarebbe stata la controfferta dei vertici Rai alla giornalista? Secondo indiscrezioni, il direttore generale Giampaolo Rossi avrebbe fatto osservare alla giornalista che il suo è l’unico talk politico di prima serata.

Non è tale quello che condurrà Nunzia De Girolamo il lunedì, sempre su Rai3. E non lo è Belve di Francesca Fagnani che il martedì, in prima serata, c’è già stato e, secondo analisi di marketing, avrebbe un pubblico maschile e giovane a fronte di quello femminile e adulto del talk. Tantomeno a Cartabianca toglierebbe pubblico Boomerissima di Alessia Marcuzzi.

Alla trasmissione sarebbe perciò stata assicurata un’adeguata promozione, libertà sugli inviti (e ci mancherebbe) e un budget per gli ospiti. Argomento su cui Berlinguer sarebbe sensibile, lamentando di non poter combattere contro altre reti che retribuiscono alcuni ospiti per averne l’esclusiva. La Rai infine conta sul fatto che Berlinguer è una dirigente dell’azienda, sicurezza che Mediaset non offrirebbe.

