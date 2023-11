“BIBI” HA IL NEMICO IN FAMIGLIA – IL PRIMOGENITO DI BENJAMIN NETANYAHU, IL 32ENNE YAIR, È AL CENTRO DELLE POLEMICHE PERCHÉ SI GODE IL SOLE DI MIAMI MENTRE I SUOI COETANEI COMBATTONO HAMAS. INTANTO SUI SOCIAL PORTA AVANTI LA “PROPAGANDA” PER IL PADRE – MENTRE SARA, LA DISCUSSA MOGLIE DEL PREMIER ISRAELIANO, AMANTE DEL LUSSO, AVREBBE IMPOSTO AL MARITO UN CONTRATTO PER VIAGGIARE SEMPRE CON LUI E APPARIRE A OGNI EVENTO PUBBLICO…

1 – DOLCE VITA A MIAMI E POST SU TELEGRAM

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

«Dichiara di vivere ancora con i genitori, non ha un’occupazione». Yair Netanyahu viene sentito come testimone dai poliziotti che stanno indagando sul padre Benjamin, adesso sotto processo per corruzione. Il primogenito del capo di governo più longevo nella Storia di Israele – quasi sedici anni in totale – un’occupazione in realtà ce l’ha: è il consigliere ombra per le strategie mediatiche molto appariscenti del leader conservatore, è lui ad aver messo insieme gli ingranaggi della macchina digitale che il capo del Likud fa girare nelle campagne elettorali e non ha fermato neppure in questi giorni di campagna militare.

Da prima dell’estate Yair con i genitori nella residenza a Gerusalemme non vive più. Ad agosto era ospite a Puerto Rico di un miliardario delle criptovalute, questi 37 giorni di conflitto contro Hamas li sta passando invece a Miami, anche se a 32 anni sarebbe in età per arruolarsi con i riservisti, ha prestato il servizio obbligatorio nell’ufficio dei portavoce militari.

[…] Yair non si esprime nelle piazze più visibili (X, Instagram) ma usa il suo profilo Telegram per allontanare dal padre qualunque responsabilità legata al disastro del 7 ottobre e per cercare di addossarle ai vertici militari o dell’intelligence.

I giornali locali avevano rivelato in primavera che il genitore gli aveva suggerito di prendersi una lunga vacanza all’estero e di concederla anche agli israeliani sommersi da migliaia di suoi messaggi su varie piattaforme, silenzio stampa elettronico dopo una sparata contro il Dipartimento di Stato accusato dal più conosciuto dei fratelli — il minore Avner se ne sta ritirato — di manipolare le manifestazioni contro il piano giustizia anti-democratico portato avanti dalla coalizione di estrema destra.

Qualche suo intervento è già stato condannato per diffamazione: quando Benny Gantz stava all’opposizione e non sedeva ancora nel consiglio di guerra ristretto con papà, Yair ha diffuso il nome della donna che avrebbe dovuto essere l’amante dell’ex capo di Stato Maggiore e ha perso in tribunale. […]

2 – SARA, L’ALTRA METÀ DI BIBI INFLUENTE PER CONTRATTO

Estratto dell’articolo di Manuela Dviri per “il Fatto quotidiano”

Psicologa infantile, terza moglie di Netanyahu, ex hostess, Sara ha conosciuto il futuro marito in aereo. Hanno due figli, Yair e Avner. Lui ha anche una figlia da un precedente matrimonio, ma Sara preferisce che i rapporti avvengano da lontano.

Si dice che esista tra i due un contratto (scritto, pare, dopo un tradimento di Bibi) secondo il quale lei avrebbe potuto partecipare a tutti i viaggi del premier, salendo e scendendo dalla scaletta tenendosi per mano, e che lui si sarebbe dovuto consigliare con lei nelle sue decisioni. E così è stato. […]

Ormai è cosa nota che chi non “passa” per Sara, non arriverà lontano. Dai ministri all’ultima delle segretarie. È nota per le sue scenate e le sue urla allo staff della residenza ufficiale, compresa, anni fa, la scarpa tirata a una governante. Ultimamente ha dovuto risarcire lo Stato per aver ordinato interi pasti a ristoranti pur avendo lo chef in residenza.

Ama lo champagne rosé, del quale siamo venuti a conoscenza attraverso il processo per corruzione frode e abuso di potere del marito. Non le dispiacciono i gioielli come regalo di compleanno.

[…] I Netanyahus sono da anni le star della trasmissione satirica “un paese meraviglioso”, lei nella parte della regina, il marito in quella del re, il figlio Yair Netanyahu in quella del principino viziato e nullafacente che vive in casa.

Se la madre è l’eminenza grigia, il giovane Netanyahu è l’occulto consigliere del padre. Estremista di destra, portatore di fake news, oggi si trova a Miami e certo non combatte alcuna guerra. E tutti e tre sono convinti che anche dopo continueranno a regnare. Ci stanno già lavorando. Ogni legge antidemocratica verrà usata a questo proposito. Ogni guerra. Il loro principale interesse non è il bene del Paese, ma il loro stesso bene.

Resteranno abbarbicati al potere fino all’ultimo momento, malgrado sappiano di essere odiati dalla maggioranza del loro stesso popolo. [...]

