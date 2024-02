“BIBI” NETANYAHU STA FACENDO PERDERE LA PAZIENZA A BIDEN, MA GLI STATI UNITI SONO PRONTI A INVIARE NUOVI ARMI A ISRAELE – MENTRE GLI USA FANNO PRESSIONI SULLO STATO EBRAICO PER UN CESSATE IL FUOCO A GAZA, LA CASA BIANCA VARA UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI PER TEL AVIV - KAMALA HARRIS HA INCONTRATO IL PRESIDENTE ISRAELIANO ISAAC HERZOG A MONACO: “ABBIAMO PARLATO DI UNA GAZA POST-BELLICA” - L'ASSE TRA QATAR E GIORDANIA PER UN "CESSATE IL FUOCO" NELLA STRISCIA

M.O.: WSJ, USA PRONTI A INVIARE NUOVE ARMI A ISRAELE

netanyahu biden

(AGI) - L'amministrazione americana si sta preparando a inviare bombe e altre armi a Israele in un pacchetto militare stimato in decine di milioni di dollari, proprio mentre gli stessi Usa stanno facendo pressioni sullo Stato ebraico per un cessate il fuoco a Gaza.

Lo ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti interne all'amministrazione secondo le quali la proposta e' ancora in fase di revisione e potrebbe cambiare prima di essere inviata ai capi delle commissioni del Congresso per l'approvazione.

Secondo una valutazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, l'accordo non solleva preoccupazioni sui diritti umani: "Israele intraprende azioni efficaci per prevenire gravi violazioni dei diritti umani e ritenere responsabili le forze di sicurezza che violano tali diritti. In passato, Israele e' stato un partner trasparente nelle indagini statunitensi sulle accuse di uso improprio di articoli della difesa".

MO: HOUTHI RIVENDICANO ATTACCO CON MISSILI CONTRO PETROLIERA NEL MAR ROSSO

ribelli houthi

(Adnkronos) - Gli Houthi dello Yemen rivendicano il lancio di missili contro la petroliera britannica Pollux nel Mar Rosso. Stamani su X il portavoce Yahya Sare'e rilancia un messaggio in cui si afferma che la nave battente bandiera di Panama e diretta in India è stata colpita in una "operazione mirata", un attacco "preciso e diretto". Gli Houthi ribadiscono la minaccia: non esiteranno "ad attuare ed espandere le operazioni militari in difesa dell'amato Yemen e a conferma della solidarietà concreta con il popolo palestinese" fino "a un cessate il fuoco e alla revoca dell'assedio alla Striscia di Gaza".

kamala harris alla conferenza di monaco sulla sicurezza

ASSE TRA QATAR E GIORDANIA PER UN 'CESSATE IL FUOCO' A GAZA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato il re di Giordania Abdullah II alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato su X sul profilo del ministero degli affari esteri del Qatar. I due leader - secondo quanto si legge - hanno discusso degli "strumenti per rafforzare i tentativi regionali e internazionali per raggiungere un cessate il fuoco immediato a Gaza".

JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU

HARRIS INCONTRA HERZOG, SI È PARLATO DI GAZA POST-BELLICA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "A Monaco ho parlato con il presidente israeliano Herzog e ho ribadito il nostro impegno a riportare a casa gli ostaggi tenuti da Hamas e a garantire la sicurezza di Israele. Abbiamo discusso degli sforzi per ottenere una pausa prolungata nei combattimenti, dell'importanza di aumentare l'assistenza umanitaria e della continua pianificazione per la Gaza post-bellica". Lo ha scritto su X la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, al termine di un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

ribelli houthi raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 4 ISAAC HERZOG CON LA FOTO DEL PICCOLO KFIR BIBAS A DAVOS raid di usa e uk contro i ribelli houthi in yemen 7