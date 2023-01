"È UN GOVERNO DI RASSEGNATI, CEDONO ALLA PRIMA PROTESTA SU QUALUNQUE DECISIONE" - RINO FORMICA: “PRIMA SI DICEVA: LO VUOLE L'EUROPA. ORA DICONO: NON POSSIAMO FARLO PERCHÉ L'EUROPA SI DISTACCHEREBBE DA NOI. LE RIFORME? NON SONO IN GRADO DI FARLE. PERCHÉ NON RISPONDONO A UN DISEGNO POLITICO. SONO STRUMENTALIZZAZIONI. IL PRESIDENZIALISMO SERVIREBBE SOLO A ELIMINARE UN PUNTO DI EQUILIBRIO COME L'ATTUALE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. A MEDIO TERMINE NON ESCLUDO UN GOVERNO CON UNA PARTE DELLA DESTRA E UNA PARTE DELLA SINISTRA…”