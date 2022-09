“BIDEN? O È MATTO O È AFFETTO DA DEMENZA SENILE” – TRUMP RISPONDE PER LE RIME A “SLEEPY JOE”, CHE LO AVEVA ACCUSATO DI ESSERE UNA MINACCIA ALLA “DEMOCRAZIA AMERICANA”: “SE GUARDATE ALLE PAROLE, AL SIGNIFICATO, DELL’IMBARAZZANTE E ARRABBIATO DISCORSO DI BIDEN, HA MINACCIATO L’AMERICA, ANCHE CON L’USO DELLA FORZA MILITARE. QUALCUNO DOVREBBE SPIEGARGLI CHE…”

Da www.lastampa.it

joe e jill biden

Donald Trump accusa Joe Biden di essere «matto o affetto da demenza senile». Parole sprezzanti, che arrivano dopo che ieri sera il presidente americano ha accusato Trump e i suoi sostenitori di «minacciare la democrazia americana».

«Se guardate alle parole, al significato, dell'imbarazzante e arrabbiato discorso di Biden, ha minacciato l'America, anche con l'uso della forza militare. Deve essere pazzo o affetto da demenza all'ultimo stadio», ha scritto l'ex presidente americano sul suo canale social «Truth».

DONALD TRUMP CONTRO JOE BIDEN

Il tycoon ha aggiunto «qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che MAGA significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, RENDERE DI NUOVO GRANDE L'AMERICA! Se non vuole rendere di nuovo grande l'America attraverso parole, azione e pensiero - e non lo sta facendo - certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d'America».

joe biden 2 DONALD TRUMP CONTRO JOE BIDEN joe biden joe biden 1 joe e jill biden 3 joe e jill biden 4 joe e jill biden 2 donald trump