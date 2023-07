“BIDEN È IL PRESIDENTE PIÙ INCOMPETENTE DELLA STORIA AMERICANA E IL PIÙ CORROTTO: RISPETTO A LUI ANCHE HILLARY CLINTON SEMBRA UN ANGELO” – DONALD TRUMP, IN UN COMIZIO IN PENNSYLVANIA, SPARA ALZOZERO CONTRO I SUOI AVVERSARI: “CON BIDEN MILIONI DI MIGRANTI ILLEGALI HANNO INVASO IL PAESE, LA CLASSE MEDIA È DECIMATA E UOMINI PARTECIPANO IN GARE DI DONNE. UNA CACCIA ALLA STREGHE È IN ATTO CONTRO DI ME. FORZE SINISTRE STANNO CERCANDO DI DISTRUGGERMI. SONO L'UNICO CANDIDATO CHE PUÒ SALVARE L'AMERICA”

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Joe Biden è il presidente "più incompetente della storia americana e il più corrotto: rispetto a lui anche Hillary Clinton sembra un angelo". Lo ha afferma to Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania. "Con Biden milioni di migranti illegali hanno invaso il paese, la classe media è decimata e uomini partecipano in gare di donne. Ma tutto questo finirà quando vinceremo le elezioni del 2024", ha aggiunto Trump.

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - "Una caccia alla streghe è in atto contro di me. Forze sinistre stanno cercando di distruggermi: vogliono danneggiarmi. Il Dipartimento di Giustizia corrotto protegge Joe Biden". Lo ha affermato Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania.

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - "Non incriminano me, incriminano voi. Ogni incriminazione è per me un distintivo d'onore". Lo afferma Donald Trump parlando con i suoi sostenitori delle azioni legali aperte nei suoi confronti. "E' una persecuzione. Vogliono togliermi la mia libertà, ma non ci riusciranno. Sono l'unico candidato che può salvare l'America", mette in evidenza Trump. "Siamo in testa ai sondaggi nei confronti di Ron DeSantis e di Mike Pence, che ha solo il 5%. Non so ancora se parteciperò al dibattito repubblicano, devo ancora decidere", aggiunge Trump, chiedendo ai suoi sostenitori se deve prendere parte o meno all'appuntamento di fine agosto.

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Ron DeSantis si è fatto "del male": "dovrebbe abbandonare la corsa" al 2024. Lo afferma Donald Trump in un comizio in Pennsylvania, durante il quale ha ribadito che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina se lui fosse stato alla Casa Bianca.