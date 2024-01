“BISOGNEREBBE AVERE IL CORAGGIO DI DIMENTICARE” – BEPPE GRILLO, PER NON RISCHIARE DI ESSERE DIMENTICATO, INVOCA IL "GIORNO DELLA DIMENTICANZA" - IL VIDEO DELL'"ELEVATO" NEL GIORNO DELLA MEMORIA DELL'OLOCAUSTO: “QUESTA REMINISCENZA DI ODIO È ALIMENTATA ALLE NUOVE GENERAZIONI, PROPRIO PER QUESTO TRAMANDARSI DI POPOLI CHE SI SONO SCANNATI 1000 ANNI FA, 200 300, 500 ANNI FA, E PROPONGONO SEMPRE QUESTE COSE. BISOGNEREBBE AVERE IL CORAGGIO DI INTERROMPERE QUESTO CICLO DISTRUTTIVO..”

Estratto dell’articolo di Andrea Valle per “Libero quotidiano”

Nel Giorno della Memoria, Beppe Grillo chiede l’introduzione di un «Giorno della dimenticanza». Il fondatore del Movimento Cinquestelle ieri ha pubblicato un video nel quale […] ha pronunciato parole che hanno sollevato l’ennesimo polverone politico.

«Quando io e mio fratello chiedevamo a mio padre, a mio nonno, “raccontateci un po’ delle cose, cosa avete patito, cosa è successo, gli squali, le trincee, cosa avete fatto?”» - ricorda Grillo - «non c’è stato verso di smuoverlo su nessun ricordo. La risposta era sempre la stessa, non puoi capì, non potete capire».

Da qui l’appello ad abolire la reiterazione dei ricordi. «Oggi viviamo in un momento di questa reminiscenza di odio, di razzismo, di antisemitismo che continuamente è alimentata alle nuove generazioni, proprio per questo tramandarsi, questi ricordi, di popoli che si sono magari scannati 1000 anni fa, 200 300, 500 anni fa, e propongono sempre queste cose alle nuove generazioni. Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo, bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare, per poter perdonare».

Dure le reazioni di Forza Italia: «Grillo una volta di più dimostra di non saper controllare il suo pensiero» sottolinea Maurizio Gasparri […]. «Nel giorno del ricordo, dice che bisogna dimenticare per non alimentare odi. Cioè vorrebbe cancellare la reminiscenza di pagine di orrori del secolo scorso che videro lo sterminio di milioni e milioni di ebrei. Dimenticare, cancellare, non parlare di queste cose. Le parole di Grillo sono pericolose ed ambigue e dimostrano una volta di più la pericolosità di questo soggetto e di tutti i suoi seguaci». […]

