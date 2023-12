“IL BLU ESTORIL È IL COLORE DOMINANTE” – LA CRONACA DEL “FOGLIO” DA ATREJU: “PIÙ CHE ORGOGLIO SEMBRA DI STARE IN UN FILM CON MARIO BREGA, MA DIRETTO DA WES ANDERSON. È SPACE GIORGIA, ELON MUSK È L’OSPITE X, LUCIO MALAN INDOSSA UN GILET COME QUELLO DI OBI-WAN KENOBI” – “IL PRIMO EVENTO È MODERATO DAL DIRETTORE RAI APPROFONDIMENTO, PAOLO CORSINI, ANCHE DETTO ‘ER MUTANDA’” – “DONZELLI, VERSIONE BERTOLASO, SI PRECIPITA AD ACCOGLIERE ARIANNA MELONI CHE HA UN PASSO PIÙ IMPERIALE DI QUELLO DI NAPOLEONE: ‘MIO MARITO È ANDATO A LAVOOORARE’. LO DICE COME SE SI FOSSE SPEZZATO LA SCHIENA A RACCOGLIERE BROCCOLI…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

giancarlo giorgetti ad atreju 5

Meloni è finita sulla Luna. Atreju è Space Giorgia, Elon Musk è l’ospite X, il capogruppo di FdI, Lucio Malan, indossa un gilet come quello di Obi-Wan Kenobi. FdI è in orbita. La kermesse della destra, tre giorni d’incontri, a colpo d’occhio sarà costata quanto venti automobili Tesla. Il pass dei giornalisti è iridato. Brilla, luccica. Un militante lo dice: “Me cojoni”.

Il luogo dove si tiene è Castel Sant’Angelo e sembra la navicella del patriota. Il blu estoril è il colore dominante (Giambruno, ti dobbiamo delle scuse). Centocinquanta volontari, la pizza ritorta costa solo 7 euro ed è farcita con spinaci e salsiccia. Per celebrare la premier è stato convocato in anticipo Babbo Natale: “Mi hanno sequestrato. Devo stare fermo. Non mi posso muovere”.

LUCIO MALAN - ATREJU 2023

All’entrata giganteggia il planisfero che mostra i viaggi nel mondo di Giorgia perché, come è spiegato nella legenda, “l’instancabile impegno di Giorgia sta restituendo all’Italia un grande prestigio internazionale”. Mario Draghi era uno spazzacamino. La musica che viene diffusa è più che giusta ed è Venite adoremus. Un tassista, all’ingresso, chiede in romano: “Ma che è ‘sta roba?”.

[…] I giovani di Meloni, maramaldi, espongono un cartonato con la faccia di Elly Schlein. Ad Atreju c’è la soluzione per la segretaria. In una delle casette della patria, un campano vende corni rossi. Costano sei euro. E’ un prezzo da salario minimo. Segretaria, compralo!

Due tende attrezzate sono riservate alla stampa, il wi-fi va più veloce del pilota Verstappen, il responsabile di FdI, Giovanni Donzelli, che ha organizzato Atreju, somiglia a Guido Bertolaso versione Protezione Civile.

Alle 13.30, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro è così felice che vi offrirebbe tutti i fascicoli giudiziari dal 1860 a oggi. I volontari, i “meloncini”, come gli All Blacks, si riuniscono e urlano: “A-t-r-e-j-u”. Lo slogan è “Bentornato orgoglio italiano”, ma l’effetto è straniante. Tra Musk, il torrone fondente, Flavio Briatore, altro ospite, e il sindaco Gualtieri, che non parla del Mes (e di Conte), più che orgoglio sembra di stare in un film con Mario Brega, ma diretto da Wes Anderson.

ATREJU 2023

[…] Il primo evento della giornata è moderato dal direttore Rai Approfondimento, Paolo Corsini, anche detto “er Mutanda”, che chiede all’onorevole Marco Silvestroni: “Marco, ci vuoi raccontare come va il ‘nostro’ partito?”. Il Silvestroni risponde: “Va molto bene”. Poi racconta, sempre il Silvestroni, che l’altro giorno si è emozionato perché uscendo dal concerto di Natale, al Senato, “Massimo Giletti ha detto a Mentana: caro Enrico, oggi mi sento italiano”.

L’opzione che Giletti abbia mangiato la pasta tricolore non è contemplata. E’ sempre merito di Giorgia, la prima donna che è andata sulla luna, il governo. Meloni qui è come Neil Armstrong. Anche Ciriani, il ministro più moderato di FdI, se la prende con Schlein: “Ha perso un’occasione”.

ARIANNA MELONI GIOVANNI DONZELLI - ATREJU 2023

[…] Lega, ad Atreju, ha lo stesso posto che in cucina ha una spezia come il coriandolo. […] La pista di pattinaggio rimane il marchio di fabbrica tanto che sta diventando linea politica in Europa (i pattini ve li noleggiano a 10 euro). […] Donzelli, versione Bertolaso, si precipita ad accogliere Arianna Meloni che ha un passo più imperiale di quello di Napoleone.

ARIANNA MELONI - ATREJU 2023

Non esageriamo nel dire che per seguirla ci sono oltre cinquanta reporter. Lei, che è furba, sceglie Roberta Benvenuto, l’inviata di “PiazzaPulita”, per difendere il marito Lollobrigida. E’ sempre la storia del treno fermato. Arianna Napoleone: “Mio marito è andato a lavooorare”. Lo dice come se si fosse spezzato la schiena a raccogliere broccoli. […]

giovanni donzelli presentazione di atreju 2023 fabio roscani giovanni donzelli presentazione di atreju 2023