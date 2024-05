“BORRELL? E' UN BOMBAROLO, NON PARLA A MIO NOME” – SALVINI STRONCA L’ALTO RAPPRESENTANTE EUROPEO PER GLI AFFARI ESTERI JOSEP BORRELL SECONDO CUI E’ LEGITTIMO COLPIRE OBIETTIVI MILITARI IN TERRITORIO RUSSO CON LE ARMI FORNITE ALL’UCRAINA – “DICHIARAZIONI FARNETICANTI, E' UN ATTEGGIAMENTO CRIMINOGENO” – ANCHE TAJANI CONTRO BORRELL: “LA SUA POSIZIONE NON È LA NOSTRA” – L’ENNESIMA STOCCATA DEL "CAPITONE" AL LEADER FORZISTA SU LE PEN...

matteo salvini (4)

(ANSA) - "Spero in un centrodestra compatto in Europa come lo è in Italia. E se qualcuno preferisce Macron alla Le Pen sbaglia. Leggevo dichiarazioni farneticanti, pochi minuti, fa di Borrell, che teoricamente dovrebbe rappresentare anche me e il popolo italiano.

E' un altro di quei bombaroli, citazione di De Andrè, che vorrebbe che le armi che noi abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi fossero usate per attaccare, bombardare e uccidere in Russia. Non parla a mio nome, non parla a nome del popolo italiano". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento di Assimpredil Ance a Milano.

Josep Borrell

"Chi parla della terza guerra mondiale - ha continuato Salvini - è pericoloso per sé e per gli altri. Quindi il voto per l'Europa sarà anche una scelta fra pace e guerra. Poi sto Borrell oltretutto sarebbe della famiglia dei socialisti, quindi teoricamente di quelli buoni, di quelli pacifici, di quelli alla Biden". Secondo Salvini "pensare che delle armi partite dall'Italia per difendere il popolo ucraino aggredito possano andare a uccidere fuori dai confini dell'Ucraina è una follia. È criminogeno come atteggiamento".

tajani salvini

Tajani, la posizione di Borrell sulle armi non è la nostra

(ANSA) - "La posizione di Borrell non è la nostra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro con i vertici della Camera nazionale della moda Italiana a Milano, commentando le parole dell'alto rappresentante Ue per la politica estera. "Noi siamo per la de-escalation in Medio Oriente e in Ucraina, noi abbiamo una posizione molto chiara, cioè non invieremo militari italiani a combattere - ha aggiunto -, non autorizziamo l'uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell'Ucraina. Questo è negli accordi che abbiamo fatto con l'Ucraina e vigiliamo sull'utilizzo del materiale militare".

matteo salvini (5) JOSEP BORRELL Josep Borrell Josep Borrell e Volodymyr Zelensky