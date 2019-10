NON SEQUI-TUR - CI SCRIVE L'AVVOCATO DI VALENTINA PIZZALE, DENUNCIATA PER STALKING DA ETTORE SEQUI, AMBASCIATORE E CAPO DI GABINETTO DI LUIGI DI MAIO: ''LA MIA ASSISTITA NON HA MAI PEDINATO, SEGUITO O FATTO APPOSTAMENTI, E NEL CAPO DI ACCUSA NON SI CONTESTA NESSUNA DI QUESTE CONDOTTE. IL DOTT. SEQUI NON AVEVA MAI COMUNICATO LA SUA VOLONTÀ DI CHIUDERE IL RAPPORTO, TANTO CHE…''