27 giu 2024 19:29

“BOSSI PUÒ ANCHE INSULTARMI, MA POSSO PASSARE OLTRE” – MATTEO SALVINI PORGE L’ALTRA GUANCIA AL SENATUR, DOPO LE POLEMICHE SULL’ENDORSEMENT DEL FONDATORE DELLA LEGA PER FORZA ITALIA: “MI DAVA DEL FESSO TRENT'ANNI FA, ANCORA OGGI OGNI TANTO POLEMIZZA, PERÒ SE QUALCUNO HA FATTO QUALCOSA DI IMPORTANTE PER ME PUÒ ANCHE DENIGRARMI PERÒ PER ME LA RICONOSCENZA NON È QUALCOSA CHE SI COMPRA AL SUPERMERCATO" - INTANTO HA ESPULSO DAL PARTITO IL BOSSIANO DI FERRO PAOLO GRIMOLDI...