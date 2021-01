I “BOTTI” DI FINE MANDATO DELLA RAGGI: NON C’E’ MAI FINE AL PEGGIO – IL NEO VICESINDACO E ASSESSORE ALLA MOBILITA’ PIETRO CALABRESE RICICCIA LA PROPOSTA SULLA FUNIVIA CASALOTTI-BATTISTINI – LA COMPAGNA DI CLASSE DELLA SINDACA LORENZA FRUCI, NEOASSESSORA ALLA CULTURA E ESPERTA DI BURLESQUE, CANCELLA IL LISERGICO BRAND DI BERGAMO “ROMARAMA”. DALL'EPURAZIONE POLITICA ALLA DAMNATIO MEMORIAE, IL PASSO PARE BREVISSIMO A PALAZZO SENATORIO…

Lorenzo d' Albergo Arianna Di Cori per "la Repubblica - Edizione Roma"

Addio a Romarama. Sparisce nel nulla il brand pensato e realizzato soltanto 6 mesi fa dall' ormai ex vicesindaco Luca Bergamo per fare da contenitore a tutti gli eventi culturali organizzati o realizzati con la partecipazione del Campidoglio. Via il logo, via pure i tre variopinti gatti che avrebbero dovuto accompagnarlo.

Così ha deciso Lorenza Fruci, neoassessora alla Cultura. L' input è partito appena la compagna di classe della sindaca Virginia Raggi ha preso possesso della sua nuova scrivania.

L' annullamento dell' operazione di rebranding firmata Bergamo è stata comunicata ieri dal dipartimento Attività culturali del Comune alle centinaia di associazioni che hanno partecipato ai bandi della ex storica Estate Romana, Eureka e Contemporaneamente Roma. « Ci scusi per le modifiche dell' ultimo momento - si legge nella mail, circolata in mattinata tra decine di funzionari capitolini, che Repubblica ha potuto leggere - ma il logo "Romarama" e il riferimento testuale a " Romarama" vanno eliminati (dalla comunicazione e dal battage pubblicitario relativo ai singoli eventi, ndr)».

Quindi l' ultima indicazione sulla frase da cancellare a tutti i costi: «L' iniziativa fa parte di Romarama, il programma di attività culturali promosso da Roma Culture che raccoglie i progetti selezionati con gli avvisi pubblici triennali curati dal dipartimento Attività culturali». Dall' epurazione politica alla damnatio memoriae, il passo pare brevissimo a palazzo Senatorio.

Dopo l' ultimo rimpasto voluto dalla prima cittadina grillina al grido di « con me o contro di me» , l' atmosfera è ancora tesa in Comune. «Il processo di trasformazione della giunta nel comitato elettorale della sindaca e di rimozione dei defenestrati è appena iniziato», assicura una delle consigliere della maggioranza 5S.

Un gruppo che ieri si è compattato ( caso ormai raro) al momento di votare l' ordine del giorno con cui il Pd ha chiesto alla sindaca Raggi di risolvere il pasticcio Roma Metropolitane, risanare l' azienda che gestisce le più grandi infrastrutture del trasporto capitolino ed evitare ai dipendenti la cassa integrazione. Mozione passata all' unanimità, voti grillini inclusi. Via al pressing sulla giunta, proprio nel giorno in cui Pietro Calabrese, assessore alla Mobilità e nuovo vicesindaco, bollava come «fantasiose ricostruzioni» quelle sul possibile fallimento di Roma Metropolitane e tornava a puntare sulla funivia Casalotti-Battistini. Per i consiglieri 5S le priorità sono altre. Come quelle dei sindacati: Cgil, Cisl e Uil oggi protesteranno in Campidoglio.

