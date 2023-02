“BRU-NEO” CE L’HA FATTA: IL 27 FEBBRAIO PARTIRÀ LA NUOVA TRASMISSIONE DI VESPA, CHE ANDRÀ IN ONDA SUBITO DOPO IL TG1 DELLE 20. LA DECISIONE È STATA COMUNICATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAI, CHE SI È SVOLTO A VIALE MAZZINI – IL PROGRAMMA DOVREBBE CHIAMARSI “CINQUE MINUTI”. LA DOMANDA VERA È: IL CONTRATTO RIENTRA NEL CONTRATTO DA “ARTISTA” GIÀ STIPULATO DAL CONDUTTORE O COMPORTERÀ NUOVI ESBORSI DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO?

(ANSA) - Partirà il 27 febbraio la nuova trasmissione di Bruno Vespa che andrà in onda subito dopo il Tg1 delle 20. La decisione - secondo quanto si apprende - è stata comunicata al consiglio di amministrazione Rai che si è svolto a Viale Mazzini. I consiglieri hanno chiesto ai vertici aziendali se il programma, che dovrebbe chiamarsi 'Cinque minuti', rientra nel contratto stipulato dal conduttore o se comporterà nuovi esborsi.

