14 apr 2023 18:20

“A BRUXELLES POCHE DONNE LAVORANO A CAUSA DELLA MENTALITÀ ALL’ITALIANA” – BERNARD CLERFAYT, MINISTRO DEL LAVORO DELLA REGIONE DI BRUXELLES, HA PENSATO BENE DI INSULTARE LE DONNE E GLI UOMINI ITALIANI, USANDO I PEGGIORI STEREOTIPI SUL BELPAESE. IN UN'INTERVISTA IN TV HA DETTO: “È UN MODELLO DI FAMIGLIA IN CUI L'UOMO LAVORA E LA DONNA RESTA A CASA PER OCCUPARSI DEI FIGLI” – LA RISPOSTA SU TWITTER DI UN UTENTE: “MIA MADRE, ITALIANA, HA INIZIATO A 19 ANNI IN FABBRICA E NON HA MAI SMESSO DI LAVORARE…” - VIDEO!