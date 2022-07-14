(Agenzia vista) – Cori dall'opposizione contro i senatori del Movimento 5 Stelle subito dopo l'annuncio della capogruppo Castellone di non partecipare al voto sulla fiducia al Dl Aiuti.
Matteo Renzi al Senato MATTEO RENZI IN SENATO. Senato
“BUFFONI! BUFFONI!” – AL SENATO, QUANDO LA CAPOGRUPPO DEL M5S CASTELLONE HA ANNUNCIATO CHE I GRILLINI NON AVREBBERO PARTECIPATO AL VOTO DI FIDUCIA SUL DL AIUTI, SONO PARTITI I CORI DI INSULTI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE – VIDEO-
(Agenzia vista) – Cori dall'opposizione contro i senatori del Movimento 5 Stelle subito dopo l'annuncio della capogruppo Castellone di non partecipare al voto sulla fiducia al Dl Aiuti.
Matteo Renzi al Senato MATTEO RENZI IN SENATO. Senato
DAGOREPORT: CRISI? QUALE CRISI! - LA MOSSA DI MATTARELLA DI RESPINGERE LE DIMISSIONI DI DRAGHI, RINVIANDOLO MERCOLEDÌ ALLE CAMERE, È UNA SUPPOSTA A TRE PUNTE DESTINATA AL SEDERINO DI CONTE, PASSANDO PER IL FONDOSCHIENA DI SALVINI, PER FINIRE NELLE CHIAPPE DI DRAGHI - DAL CAPPELLO A CILINDRO DI MATTARELLA POTREBBE SPUNTARE IL BEL DRAGHI-BIS - IN ALTERNATIVA, IL COLLE, CONTRARISSIMO AL VOTO, POTREBBE RICORRERE ALLE DUE PIÙ ALTE AUTORITÀ DELLO STATO: GIULIANO AMATO O FRANCO FRATTINI. COMUNQUE VADA, SARA' UN SUCCESSO!
2017, TRAVAGLIO ASFALTA EU-GENIO – ‘’FASCISTA SOTTO IL FASCISMO, ANTIFASCISTA DOPO LA CADUTA DEL DUCE, DA ALLORA SCALFARI PASSA PER UN SINCERO DEMOCRATICO: SIA DA LIBERALE, SIA DA RADICALE, SIA DA DEPUTATO SOCIALISTA, SIA DA FILOCOMUNISTA, SIA DA MANGIAPRETI, SIA DA PAPISTA, SIA DA LETTIANO ANTI RENZI, SIA DA FILORENZIANO. IL TRAVESTIMENTO DURA 72 INTERMINABILI ANNI. POI L'ALTROIERI NON CE LA FA PIÙ ED ESPLODE NELL'URLO PIÙ LIBERATORIO: LA DEMOCRAZIA È UNA CAGATA PAZZESCA!’’
MATTARELLA RESPINGE LE DIMISSIONI DI DRAGHI E LO RINVIA ALLE CAMERE. IL PREMIER MERCOLEDI' IN PARLAMENTO - IL CAPO DELLO STATO HA CHIESTO A "MARIOPIO" DI VERIFICARE IN AULA ATTRAVERSO UN VOTO DI FIDUCIA, SE IL GOVERNO DISPONE ANCORA DI UNA MAGGIORANZA - ALLE 20 CONTE HA CONVOCATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL M5S
E ORA SONO CAZZI AMARI PER TUTTI! DOPO LE DIMISSIONI DI DRAGHI, IL PD PROVA A RIMETTERE INSIEME I COCCI PERCHE’ IL GOVERNO GUIDATO DA MARIOPIO POSSA RIPARTIRE – FRANCESCHINI: “LA GIORNATA DECISIVA NON E’ OGGI MA SARA’ MERCOLEDI’ IN PARLAMENTO” (LETTA COSA DICE DELLA DISFATTA DEL CAMPO LARGO COL M5S CHE PORTA LA SUA FIRMA?) – LA MELONI INVOCA IL VOTO ANTICIPATO E CERCA DI STANARE SALVINI E BERLUSCONI: "FRATELLI D`ITALIA È GIÀ CONCENTRATA A BATTERE IL PD. E’ LA PRIORITA’ ANCHE DI LEGA E FORZA ITALIA" – E DAL CARROCCIO FANNO SAPERE CHE...
DRAGHI E’ SALITO AL QUIRINALE PER PRESENTARE LE DIMISSIONI A MATTARELLA. E ORA COSA SUCCEDE? GLI SCENARI POSSIBILI - IL CAPO DELLO STATO PUO’ RINVIARE ALLA CAMERE DRAGHI PER CHIEDERE LA FIDUCIA. A QUESTO PUNTO I 5 STELLE POTREBBERO VOTARE A FAVORE, FACENDO RIENTRARE LA CRISI – NEL CASO IN CUI LE DIMISSIONI DI MARIOPIO SIANO IRREVOCABILI INIZIEREBBERO NUOVE CONSULTAZIONI. UNA DELLE IPOTESI È CHE…