“CACCERÒ IL CORROTTO BIDEN DALLA CASA BIANCA NEL 2024” – DONALD TRUMP ESONDA A UNA CONVENTION REPUBBLICANA: “LE FORZE INTERNE CHE VOGLIONO DISTRUGGERE L'AMERICA SONO PIÙ FORTI DELLA RUSSIA, DELLA CINA E DELLA COREA DEL NORD MESSE INSIEME – LE INDAGINI CONTRO DI ME SONO UNA CACCIA ALLE STREGHE, BUFALE, FARSE, INTERFERENZE POLITICHE - "APPENA ELETTO, PRIMA ANCORA DI ENTRARE ALLA CASA BIANCA METTERÒ FINE ALLA GUERRA IN UCRAINA, SE SARÀ ANCORA IN CORSO. SONO L'UNICO CHE PUÒ EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE”

TRUMP,CACCERÒ IL CORROTTO BIDEN DALLA CASA BIANCA NEL 2024

donald trump

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - "Nel 2024 caccerò il corrotto Biden dalla Casa Bianca. Le forze interne che vogliono distruggere l'America sono più forti della Russia, della Cina e della Corea del Nord messe insieme". Lo ha detto Donald Trump ad una convention repubblicana a Columbus, in Georgia, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'incriminazione. Il tycoon è stato presentato come "il prossimo presidente degli Stati Uniti". Secondo Trump e gli organizzatori il numero di persone presenti "è un record" per la Georgia.

TRUMP, LE INDAGINI CONTRO DI ME SONO INTERFERENZA POLITICA

donald trump 1

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - "Caccia alle streghe, bufale, farse. Sono tutte interferenze politiche". Lo ha ribadito Donald Trump in Goergia a proposito delle indagini e incriminazione a suo carico "Non potrebbero vincere altrimenti, chi li voterebbe?", ha attaccato l'ex presidente parlando di "persecuzione travestita da giustizia".

TRUMP, SONO L'UNICO CANDIDATO IN GRADO DI VINCERE

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - "Sono l'unico candidato in grado di sconfiggere questo regime corrotto". Lo ha detto Donald Trump ad una convention repubblicana in Georgia snocciolando sondaggi che danno i suoi avversari interni, 'DeSanctiomonius' ('Ron DeSantis il bigotto') e Mike Pence, molto distanti da lui.

plug anale donald trump

TRUMP, SOLO IO POSSO EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - "Appena eletto, prima ancora di entrare alla Casa Bianca metterò fine alla guerra in Ucraina, se sarà ancora in corso". Lo ha detto Donald Trump ad una convenzione dei repubblicani in Georgia. "Sono l'unico che può evitare la Terza Guerra Mondiale", ha aggiunto.

TRUMP VA AVANTI, DUE COMIZI DOPO L'INCRIMINAZIONE

(di Benedetta Guerrera) (ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - The show must go on. All'indomani dell'incriminazione per il caso delle carte classificate portate dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago, Donald Trump rilancia con due comizi in Georgia e North Carolina, mentre a Miami è già scattata l'allerta sicurezza in vista dell'arrivo del tycoon in tribunale martedì e gli estremisti 'Proud Boys' si preparano a marciare sulla Florida. "L'America ieri è andata a dormire con le lacrime agli occhi.

donald trump

Presto, tuttavia, sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale. Metteremo di nuovo l'America al primo posto e la renderemo di nuovo grande!", ha tuonato l'ex presidente sul suo social media Truth prima di prendere la parola ad una convention del Grand old party a Columbus.

Non è un caso che Trump abbia deciso di volare in Georgia e mantenere il suo programma invariato. Non solo lo Stato del sud sarà uno di quelli chiave da conquistare nelle elezioni del 2024, come è stato nel 2020 e nel 2022. Ma è anche quello dove è in corso l'ennesimo procedimento a carico del tycoon, accusato assieme ai suoi sodali di aver tentato di sovvertire il risultato del voto vinto da Joe Biden nella contea di Fulton.

donald trump

La decisione del grand giutì sul caso dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate ed è evidente che l'ex presidente vuole conquistare i cuori dei georgiani e, magari, influenzare quelli della giuria attaccando con il solito argomento della "più grande caccia alla streghe della storia" la sua arcinemica Fanny Willis, procuratrice di Atlanta e uno dei bersagli delle tirate anti-giustizia dell'ex presidente.

Alla Convention sono presenti tra gli altri Kari Lake, sconfitta alle midterm per il posto di governatore in Arizona, e la deputata della Georgia Marjorie Taylor Green. "Biden e il suo dipartimento di giustizia strumentalizzato stanno dando la caccia al presidente Trump perché sanno che gli americani sono pronti per altri quattro anni con lui alla Casa Bianca", ha twittato la fedelissima del tycoon prima di salire sul 'Trump Force One'.

DONALD TRUMP E' UNA BISTECCA

A Columbus c'è anche il candidato alle primarie repubblicane Asa Hutchinson, l'unico che dopo l'incriminazione ha chiesto al tycoon di farsi da parte. Intanto nello stato di Ron DeSantis le autorità stanno rafforzando le misure di sicurezza, come era successo a Manhattan quando Trump era comparso in tribunale per il caso Stormy Daniels. La polizia di Miami ha assicurato di essere pronta a "lavorare con le forze statali e federali per garantire la sicurezza e tutelare il primo emendamento", ovvero il diritto alla libertà di espressione.

donald trump xi jinping

Lungo la strada che porta alla corte, sono già state posizionate transenne e altre misure di sicurezza. In uno dei suoi ultimi post su Truth l'ex presidente a esortato i suoi sostenitori a manifestare fuori dal tribunale. "Ci vediamo a Miami", ha scritto. Si tratta di vedere quanti raccoglieranno l'invito. Al momento, la preoccupazione più grande è rappresentata dai Proud Boys, il gruppo estremista responsabile dell'Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, che si sta mobilitando verso la Florida.