4 apr 2024 16:49

“CALENDA HA I CALLI AL CULO PER TUTTE LE POLTRONE CHE GLI HA DATO RENZI” – CATENO DE LUCA SPERNACCHIA IL “CHURCHILL DEI PARIOLI”: “SI CANDIDA E SFIDA ME AL SUD? VIENE A SFIDARCI IN CASA, BEN VENGA- SARANNO SCINTILLE. BENVENUTO AL SUD” – RISPOSTA DI CARLETTO: “HO INIZIATO A LAVORARE A DICIOTTO ANNI, MENTRE CRESCEVO UNA FIGLIA E FACEVO L’UNIVERSITÀ. DA LÌ IN POI, MI SONO GUADAGNATO LA VITA….” - E MENO MALE CHE TRATTAVANO PER UNA LISTA CONGIUNTA...