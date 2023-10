“IL CAMPO LARGO MI FA VENIRE L’ORTICARIA” – GIUSEPPE CONTE TUMULA L’ALLEANZA COL PD IN VISTA DELLE ELEZIONI REGIONALI. COME DAGO DIXIT, PEPPINIELLO APPULO SOGNA DI DIVENTARE IL LEADER DEL CENTROSINISTRA, E IL SUO UNICO OBIETTIVO E’ SORPASSARE IL PD DI ELLY SCHLEIN ALLE EUROPEE, DOVE SI VOTERÀ CON IL PROPORZIONALE – LE MANOVRE DI CHIARA APPENDINO IN PIEMONTE PER UN TICKET CON LA DEM CHIARA GRIBAUDO A CUI CONTE NON DA' ASCOLTO… - DAGOREPORT

DAGOREPORT

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

ELLY SCHLEIN SBIRCIA NEL TELEFONO DI GIUSEPPE CONTE

Smarcarsi. Rivendicare una propria identità. Riannodare un filo con la base. A parlare con i Cinque Stelle il Firma day per sostenere il salario minimo ha tante sfaccettature ma un minimo comun denominatore: la strategia di far sentire (soprattutto alla pancia degli elettori stellati e degli indecisi) la voce del Movimento. E poco importa se l’assenza di Giuseppe Conte alla manifestazione indetta sabato a Roma dalla Cgil, proprio su retribuzioni e pensioni, abbia suscitato qualche malumore nel centrosinistra.

Il presidente stellato, anzi, guarda oltre e prova a ribaltare la narrazione politica, che lo vede in questa fase antagonista elettorale (in chiave europee) dei dem. «Quando c’è la possibilità di costruire un progetto serio noi siamo i primi, siamo fautori», dice il leader M5S rilanciando — come altre volte in passato — l’idea di un asse di centrosinistra.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

«Abbiamo lanciato questo “Firma day” che va a coronare già un processo, è da quest’estate che stiamo raccogliendo le firme per il salario minimo», precisa il leader. Ma la giornata in sé assume per i Cinque Stelle la valenza di un test e — come spiega uno stellato — «di un ritorno alla base». «Una prova di forza», azzarda qualcuno. Centinaia, infatti, sono le città che sono state coinvolte nel progetto. I banchetti sono un migliaio in tutto. E i big stellati, da Chiara Appendino ad Alessandra Todde, si sono spesi in prima persona.

chiara appendino foto di bacco (9)

C’è anche chi analizza già la giornata. Rete e giovani, marchi di fabbrica delle iniziative stellate fino a pochi anni fa, sembrano archiviati. I post e le interazioni sul Firma day non sono numerosi, non catturano più l’attenzione del web come una volta. E qualcosa anche tra la base è cambiato. «È vero, a differenza di un tempo l’età media ai banchetti si è alzata, ma anche noi siamo cresciuti in ogni senso», dice un Cinque Stelle. Nel Movimento c’è «soddisfazione» a fine giornata: «È il solo il primo passo», commenta qualcuno.

