DAL "CAMPO LARGO" AL CAMPO SANTO - DIETRO LE FRASI TOMBALI DI CONTE SULL'ALLEANZA PD-M5S ("IL CAMPO LARGO MI FA VENIRE L'ORTICARIA"), C'E' LA SFIDA, COME DAGO DIXIT, TRA PEPPINIELLO E SCHLEIN PER LA LEADERSHIP DEL CENTROSINISTRA. L'OBIETTIVO DI CONTE E' SORPASSARE IL PD DI ELLY ALLE EUROPEE, DOVE SI VOTERÀ CON IL PROPORZIONALE (IL SONDAGGIO DI PAGNONCELLI PROSPETTA AL MOMENTO UNA FORBICE DELL'1,6 PER CENTO: 18,5 PER IL PD, 16,9 PER I CINQUE STELLE) - LE DIFFERENZE DI GIUDIZI SULL'AGGRESSIONE DI HAMAS A ISRAELE

Che poi, l’orticaria, non è mica uno scherzo. Ti vengono pomfi rosei o bianchi, e ti danno fastidio, dolore, soprattutto prurito. Se il «campo largo» libera instamina da parte dei mastociti, come lui stesso ha detto, nella pelle di Giuseppe Conte, la via dell’alleanza tra dem e grillini, sia pure detta progressista, è irta di antistaminici.

In zona Elly Schlein ci si augura che la malattia sia psicosomatica, e non si reagisce alle sciabolate del leader dei Cinque stelle. Certo è che tra i due aspiranti sfidanti di Giorgia Meloni pare in corso, intanto, il gioco di «acchiappa la talpa», che regolarmente non compare lì dove stai pronto ad aspettarla.

Schlein sfila in piazza con la Cgil, abbraccia Landini, si prende applausi e richieste di selfie. Ma Conte non c’è, sta a Foggia, e lascia sola soletta al corteo la delegazione dei Cinque Stelle. Giuseppe va a Napoli, ai banchetti apparecchiati per lui e per il salario minimo, tra i sorrisi, e stavolta è Elly che non c’è, resta ferma un giro, nel gioco dell’oca che per tortuose vie porta alle elezioni europee, quelle dove con il proporzionale si fa ognuno per sé, e che decideranno a chi dei due, voti alla mano, spetterà di guidare l’Alleanza, se mai si cementerà.

I grillini vanno in piazza per il lavoro e Schlein compare a sorpresa e stampa all’imbarazzato Conte un bacio per guancia. I dem preparano la manifestazione dell’11 novembre contro la Finanziaria del governo e Giuseppe giura: «Noi ci saremo», anche se il dubbio resta: andrà anche lui con la delegazione grillina o sarà di nuovo a Foggia?

La partita a nascondino sta tutta nell’altalena dei sondaggi. L’ultimo, quello di Nando Pagnoncelli per il Corriere, prospetta al momento una forbice dell’uno virgola sei per cento: 18,5 per il Pd, 16,9 per i Cinque Stelle.

Differenze nei toni si sono viste anche nel giudizio sull’aggressione di Hamas a Israele.

