13 mar 2024 20:26

IL “CAMPO LARGO” CI RIPROVA IN BASILICATA – PD E M5S HANNO TROVATO L’ACCORDO PER IL CANDIDATO ALLE REGIONALI DEL PROSSIMO 21-22 APRILE: SARÀ L’OCULISTA DOMENICO LACERENZA – ANGELO CHIORAZZO, DESIGNATO INIZIALMENTE DAL PARTITO DEMOCRATICO, DOVRÀ FARE UN PASSO INDIETRO – RESTA IL DUBBIO SUL SOSTEGNO DI “AZIONE”: CARLO CALENDA NON HA ANCORA SCIOLTO LA RISERVA (È TENTATO DALL’APPOGGIO AL CANDIDATO DI CENTRODESTRA, VITO BARDI, CHE HA DEFINITO “UN MODERATO PER BENE)