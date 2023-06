7 giu 2023 19:54

IL “CAMPO LARGO” È FINITO NEL CESSO! “IL PD, DOPO AVERCI ESCLUSO DALL’ALLEANZA PER LE POLITICHE, ORA LO FA PURE DAL BAGNO!”, AL CAMPIDOGLIO SI È SCATENATA UNA LOTTA PER I CESSI TRA PD E GRILLINI! I CONSIGLIERI COMUNALI DEM HANNO VIETATO UNA TOILETTE DEL PALAZZO IN VIA PETROCELLI AI LORO COLLEGHI DEL MOVIMENTO (IL CARTELLO RECITA: “BAGNO RISERVATO AGLI UOMINI DEL GRUPPO PD”) - PAOLO FERRARA, EX CAPOGRUPPO DEL M5S A ROMA: “MI TOCCHERÀ PORTARMI IL PAPPAGALLO DA CASA, QUELLO DELL’OSPEDALE”