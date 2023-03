13 mar 2023 14:43

“I CAPIBASTONE NON VOGLIAMO PIU’ VEDERLI” – L’ATTACCO DELLA SCHLEIN AI CAPICORRENTE DEM. E QUALCUNO DICE A ORLANDO: “ELLY STAVA PARLANDO ANCHE DI TE”. "L’EX MINISTRO NON SI VOLTA, FINGE DI NON SENTIRE O PROPRIO NON SENTE. ZINGARETTI E’ UNA SFINGE, FRANCESCHINI DI PIETRA - LA POLITICA DEI COINQUILINI: "LA GRIBAUDO E SCHLEIN A ROMA CONDIVIDONO UN APPARTAMENTO, COME DEL MASTRO E DONZELLI: SEBBENE QUESTE SEMBRINO MOLTO PIÙ FURBE DELLA COPPIA DI FRATELLI D’ITALIA. OKAY, CERTO: CI VUOLE POCO" – IL RACCONTO BY RONCONE