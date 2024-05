“CAPRA!” - A "L’ARIA CHE TIRA" SU LA7 SGARBI INFILZA DAVID PARENZO CHE LO DEFINISCE “IL TARQUINIO DELLA MELONI”, RIFERENDOSI ALL’EX DIRETTORE DI "AVVENIRE" – LA REPLICA: “TARQUINIO È MIO AMICO, UN BRAVO PACIFISTA, MA LO CONOSCONO IN 4 GATTI E 4 VOTI PRENDERÀ” - VITTORIO SGARBI, CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA ALLE EUROPEE, IN ABRUZZO TRA PORCHETTA, OVIDIO E CAPRE (VERE): “I DENARI DELL’EUROPA VENGANO USATI PER LA PASTORIZIA, BASTA FOTOVOLTAICO E PALE EOLICHE" - IL CAMEO NEL VIDEO DI TONY EFFE

Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera” - Estratti

«I denari dell’Europa vengano usati per la pastorizia, basta fotovoltaico e pale eoliche», dice Vittorio Sgarbi in questo spicchio d’Abruzzo incantato, dove le capre ci sono realmente su all’altopiano delle Rocche e pure i pastori sono venuti ad ascoltarlo, divertiti dall’idea di poter udire finalmente con le proprie orecchie l’epiteto famoso che il celebre critico d’arte, oggi candidato alle Europee con Fratelli d’Italia, nel 2019 usò per ben 24 volte consecutive contro Caterina Collovati nell’allora salotto di Barbara D’Urso su Canale 5.

Record imbattuto. È arrivato all’alba da Sondrio dove ha parlato di Michelangelo.

La «Capramobile», un suv tappezzato di bollini gialli su cui campeggia l’iconico animale, è guidata da Aldo Pecoraro («Nome azzeccato no? Tutto fatto per semplificare», chiosa l’ex sottosegretario alla Cultura).

Il driver da quando è iniziata la campagna si è già fatto migliaia di chilometri su e giù per il collegio dell’Italia meridionale (Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania) e ieri ha portato a Montesilvano pure Sabrina Colle, la storica fidanzata venuta a supportare Sgarbi che a 72 anni si diverte come il primo giorno («Le energie mi si riproducono») e al termine del minicomizio dentro la chiesa sconsacrata di San Sebastiano addenta felice un pezzo di porchetta che gli porge il salumiere Cesidio Pastorelli, un nome un destino anche lui.

«In Abruzzo c’è la felicità, le grandi periferie sono l’inferno», e ancora: «Abruzzo centro d’Europa». Sono questi gli slogan scelti per sedurre i cittadini-elettori di microcomuni da fiaba

La prossima settimana, l’ultima, si va in Calabria, poi chiusura in Campania, mentre i cacicchi locali tremano, «loro hanno i voti ma non li conosce nessuno», li sfida l’ex deputato che da una settimana ha aperto un canale pure su TikTok e le sue foto private in camera da letto hanno mietuto 50 mila viste tra i più giovani. E già: sua figlia Evelina, 22 anni, quella che lui rimbrottò per aver detto no al Grande Fratello Vip («Ha rifiutato un ingaggio da 100 mila euro e poi mi ha chiesto in regalo una borsa da 2.800») gli ha presentato qualche tempo fa il rapper Tony Effe spalancandogli un mondo, 4 milioni di persone lo seguono ora sui social.

Sgarbi in Abruzzo parla anche d’altro, elogia le parole della premier Meloni su Matteotti («Giorgia è una naturale antifascista e Matteotti è stato un eroe della libertà»), poi battibecca in diretta a L’aria che tira su La7 con David Parenzo che lo definisce «il Tarquinio della Meloni», riferendosi all’ex direttore di Avvenire, candidato con il Pd. Lui, punto nell’orgoglio, sbuffa: «Capra!», dice al conduttore, «Tarquinio è mio amico, un bravo pacifista, ma lo conoscono in 4 gatti e 4 voti prenderà».

Gran finale in serata a Sulmona, la terra di Ovidio, famosa pure per i confetti prodotti dalla famiglia dell’ex senatrice azzurra Paola Pelino, con cui comizia davanti a un mare di gente finita la processione del Corpus Domini.

«Una volta — ecco l’aneddoto conclusivo — a Piazza Armerina comprai 4 mila uova per regalarle alle ragazze sotto il palco. Farò lo stesso anche qui. Confetti per tutti».

