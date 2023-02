15 feb 2023 11:14

“CARI FLUIDI DE SINISTRA, VOI CON FEDEZ CHE LIMONA CON LA ‘CHECCA CHEMICALE’ VE SIETE PRESI SANREMO. IO CON IL LAZIO E LA LOMBARDIA ME SO’ PRESA L’ITALIA!” – MAURIZIO CROZZA IMITA GIORGIA MELONI: “VOI ME DIRETE 'NON C’È L’OPPOSIZIONE', NO, C’È: ER PUTINIANO DE ARCORE! SILVIO GUARDAME, COME DICE ELODIE, ‘LACRIME MIE O LACRIME TUE’. CHE DICI, FAMO PIÙ TUE? - ER PROSSIMO ANNO A SANREMO PINO INSEGNO COSÌ ME PIO PURE QUELLO…” – VIDEO!