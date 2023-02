“CARLO CALENDA? SEMBRA FATTO PER LA POLITICA. È LA POLITICA CHE NON FA PER LUI” - RITRATTO AL VETRIOLO DI CARLO CALENDA BY “IL GIORNALE”: “IN UN DECENNIO DI CARRIERA POLITICA È PASSATO DA ITALIA FUTURA, SCELTA CIVICA, PD, SIAMO EUROPEI, AZIONE - NATO FRA LE TRIPPE DELLA ROMA BORGESE, COTÈ INTELLETTUALE E COSTINE D’AGNELLO. IL NONNO LO FA ENTRARE IN FERRARI, DOVE DIVENTA UNO DEI MONTEZEMOLO BOYS, E QUINDI IN CONFINDUSTRIA. L’AVVENTURA A SKY NON È GRANCHÉ. LA CARRIERA DIPLOMATICA NON VA BENE. E ALLORA, COSA SI FA IN QUESTI CASI? LA POLITICA CHE È UN APPELLO AL QUALE TROPPI RISPONDONO SENZA ESSERE STATI CHIAMATI”

Estratto dell’articolo di Luigi Mascheroni per “il Giornale”

[…] Carlo Calenda […] Alle Calendas Graecas. Grecia Calenda est. Cuando Calenda el sol. Calenda de luna. Calendotto non andare via. […] al prossimo Sanremo […] Carlo Calenda […] legge una lettera a sé stesso bambino quando - già così precisetto - recitò nel film di famiglia Cuore.

Tema del monologo: «La coerenza in politica». Coerente fino all’autolesionismo («Ho detto che mi alleo con te qualsiasi cosa succeda, Enrico: fidati»), affidabile (in un decennio di carriera politica è passato da Italia Futura, Scelta Civica, Pd, Siamo Europei, Azione...), autocritico (da cui l’immortale «Gli elettori decidono ma non hanno sempre ragione»), simpatico (tweet trend topic: #Calenda si sta sul cazzo da solo), cosciente dei punti forti («Non c’è dubbio che io abbia un carattere di merda»).

CARLO CALENDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI LETIZIA MORATTI

[…] Riformista a seconda delle stagioni, […] progressista perché in Italia non si può non esserlo, laburista convinto […], macroniano a legislazioni alterne, all’occorrenza moderatamente di destra, (anti)reziano di ferro, liberista pentito e liberale redento (certo però che farsi dare del «comunista» dal senatore Pillon...), Carlo Calendator – detto il Temporeggiatore perché gli serve sempre un po’ di tempo per capire dove è meglio posizionarsi – sembra fatto per la politica. È la politica che non fa per lui. […]

CARLO CALENDA CUORE

Nato fra le trippe della Roma borgese […] cotè intellettuale e costine d’agnello, un po’ sinistra aristocratica che piace alla destra un po’ aristocrazia délabré che piace alla sinistra, Carlo di secondo nome fa Ulianov, perché nato il 9 aprile, giorno in cui Lenin iniziò la Rivoluzione. Un destino? Nel suo albero genealogico: un nonno ambasciatore e consigliere al Quirinale con Pertini, una nonna principessa siciliana, un padre economista e scrittore, un altro nonno e una madre registi, ramo Comencini, un prozio padre dell’industria nucleare italiana, e vaglielo a spiegare oggi ai Cinque stelle...

CARLO CALENDA - BLUTO ANIMAL HOUSE

Fijo d’arte e di papà […] sul suo orizzonte non poteva non risplendere il Sol dell’avvenire. L’avvenire di Calenda è incerto – fra i due sopravviverà Matteo Renzi, non perché è più intelligente, ma perché più cattivo – il passato invece è già Storia. Anno di nascita 1973, segno Ariete […] scuole Montessori […] Classico al Mamiani – risse, brutte compagnie, Cannae, Cannarum - rimandato in quattro materie il primo anno, in due il secondo e bocciato al terzo; tessera precoce della Federazione giovani comunisti, single dada sedici anni, poi laurea in Giurisprudenza tirata via, un lavoretto per una società finanziaria che gli insegna, vendendo polizze, come si può piazzare se stessi, la solita gavetta e la classica spinta di famiglia: il nonno lo fa entrare in Ferrari – dove diventa uno dei Montezemolo boys- e quindi in Confindustria. L’avventura a Sky non è granché. La carriera diplomatica non va bene. E allora, cosa si fa in questi casi?

La politica […] è un appello al quale troppi rispondono senza essere stati chiamati. E lo sventurato Calenda, rispose. Politico innamorato dei tecnici […] Carlo Calenda è diventato un magistrale tecnico della politica. […] Alle elezioni del 2013, candidato con Scelta Civica, non viene eletto, ma entra a far parte del governo Letta, viceministro dello Sviluppo economico.

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Nel 2016, senza essere del Pd, viene nominato dal governo Renzi Rappresentante permanente d’Italia a Bruxelles. Due mesi dopo è promosso ministro e quando Renzi cade sul referendum costituzionale viene confermato nell’incarico dal nuovo governo Gentiloni. Nel 2019 è eletto europarlamentare col Pd (anche se subito dopo migra nelle file di Renew Europe), da cui esce da lì a poco per lanciare la sua nuova formazione politica, Azione. Si candida sindaco di Roma, perde, si allea con Italia Viva e nasce il Terzo Polo, che oggi è già morto. E lui è sempre in tv.

MARA CARFAGNA CARLO CALENDA

Difficile pensare a un altro politico che nella storia della Repubblica abbia ottenuto così tanto con così poco, a parte la Gelmini e la Carfagna. Chapeau. Che a Roma si dice: «Nun te se po’ votà».

[…] parlata strascicata, irascibile, un rapporto incontinente con Twitter […] un ego sovradimensionato al suo metro e 80 per 80 chili, fumatore ossessivo, abbigliamento street style perennemente sgualcito – polo oversize, campo largo e visioni ristrette- Carlo Calenda, cinquant’anni a breve, deve decidere cosa fare. O almeno, chiederlo a Renzi.

CARLO CALENDA CON IL PUGNO CHIUSO

[…] Poi, ci sono le calendate. Tipo. Quando disse «Non possiamo stare tutti insieme in un’ammucchiata» a una riunione in cui convocò le sue dodici personalità. O la volta in cui, durante la campagna elettorale per il Campidoglio, postò una foto con la mano alzata e la maglietta con la scritta Po’ esse piuma o po’ esse fero. Messa in produzione, ne distribuì diversi esemplari a Ostia. Ah, e poi ci sarebbe l’ultimo tweet prima del voto, quando ha detto che Berlusconi dovrebbe sparire. E poi è sparito lui.

