Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

Carlo Nordio deve «abbassare i toni, perché così si mette a rischio la riforma della giustizia». Fonti di maggioranza raccontano di una telefonata tesa tra Giorgia Meloni e il Guardasigilli. La premier non ha gradito le uscite del ministro della Giustizia degli ultimi giorni, soprattutto quelle su concorso esterno e separazione della carriere dei magistrati: «Una fuga in avanti».

Nei rapporti tra palazzo Chigi e via Arenula pesa l’interlocuzione tra la presidente del Consiglio e Sergio Mattarella, la promessa fatta da Meloni di intervenire sull’abuso d’ufficio, abolito con la riforma della giustizia. Il Quirinale non ha ancora firmato l’autorizzazione a presentare il ddl alle Camere, in attesa che l’esecutivo assicuri un intervento sul tema. «Va modificato, ma non abolito», è quello che la premier ha spiegato al ministro nella telefonata.

La tensione nel governo sale. Sul concorso esterno Matteo Salvini bacchetta il ministro, spalleggiato solo da Forza Italia. «Non è una priorità», sottolinea il leader della Lega. «Credo abbia ragione il Guardasigilli», è il controcanto di Tajani.

Mercoledì Meloni aveva incaricato Alfredo Mantovano di mettere la ganasce al ministro della Giustizia. Il messaggio, però, non è stato recepito. Come dimostra il sottosegretario, intercettato mentre lascia palazzo Chigi. Nordio non molla, ha visto? Mantovano sorride amaramente, allarga le braccia, scuote la testa. «Non è il momento strategicamente di mettere troppa carne al fuoco – ripete Meloni ai suoi – dobbiamo abbassare i toni e rimettere tutto nel giusto binario, lavorare per accelerare la riforma della giustizia, mentre così si fa il contrario».

La premier reputa «insostenibile» aprire un fronte Nordio mentre sul tavolo ci sono già tanti dossier: Delmastro, Santanchè, La Russa. La posizione del presidente del Senato è quella che più preoccupa la leader di FdI che, dicono, non ha alcuna intenzione di immolarsi in difesa della ministra del Turismo.

Avviso di garanzia o no, rinvio a giudizio o meno, Meloni va convincendosi ogni giorno che passa che la permanenza al governo di Daniela Santanchè sia sempre più difficile da difendere. Lo disse quando nella bufera finirono Josefa Idem e Federica Guidi e lo ripete in questi giorni: «È una questione di rispetto istituzionale».

Meloni […]si è ormai convinta che Santanchè prima dell’informativa in Senato «non le abbia detto la verità». Quella di Delmastro è «una questione politica» e la premier lo difenderà a spada tratta, mentre la vicenda della ministra diventa sempre più «ingestibile» con rivelazioni quotidiane sui suoi affari da imprenditrice.

