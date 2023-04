21 apr 2023 08:36

“CARO SINDACO, MI SPIACE, SONO INDAGATA PER CORRUZIONE” – MONICA LUCARELLI, ASSESSORE AL COMMERCIO E ALLA SICUREZZA DEL COMUNE DI ROMA, HA INFORMATO ROBERTO GUALTIERI DI AVER RICEVUTO UN AVVISO DI GARANZIA PER UN’INDAGINE SULLA FAMIGLIA TREDICINE, PER CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA – IL PRIMO CITTADINO DELLA CAPITALE, COME DA SUA ABITUDINE CONSOLIDATA, NON FARÀ NIENTE: ASPETTERÀ L’ESITO DELL’INCHIESTA. NEL FRATTEMPO LUCARELLI, GIÀ COINVOLTA (MA NON INDAGATA) NEL CASO DI CAMILLA MARIANERA, RIMARRÀ AL SUO POSTO…