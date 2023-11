“ALLA CASA BIANCA NON SI FIDANO DI NETANYAHU” – L’ANALISTA AMERICANO ANDREW SPANNAUS DÀ PER SPACCIATO “BIBI”: “GLI USA ABBRACCIANO ISRAELE MA CERCANO DI IMPEDIRE CHE SI RENDA IMPOSSIBILE UNA QUALSIASI SOLUZIONE POLITICA PER LA REGIONE. VOGLIONO EVITARE CHE SI CREI UNA DIVISIONE FRA SCHIERAMENTI GLOBALI E QUINDI UN CONFLITTO MONDIALE” – “BIDEN E TRUMP HANNO BISOGNO L’UNO DELL’ALTRO. UN CANDIDATO DEMOCRATICO ALTERNATIVO? È TARDI, MA SE TRUMP FOSSE CONDANNATO E ESTROMESSO, ALLORA..."

Estratto dell’articolo di Fabio Dragoni per “La Verità”

ANDREW SPANNAUS

Andrew Spannaus, analista di geopolitica, voce di Radio 24 e animatore di Transatlantico.info, ci dice da americano che cosa provano a fare gli Usa a Gaza?

«Esprimono un forte sostegno a Israele. La abbracciano ma cercano di impedire che si producano effetti permanenti e tali da rendere impossibile una qualsiasi soluzione politica per la regione. Non a caso si torna a parlare di due Stati. Inoltre, vogliono evitare un allargamento del conflitto perché non si crei una divisione fra schieramenti globali e quindi un conflitto mondiale».

Ucraina ed Israele agli occhi degli Usa sono due conflitti simili?

«L’amministrazione Biden vuole metterli insieme e chiedere soldi per entrambi. I repubblicani fanno a gara ad esprimere un appoggio netto a favore di Israele e contro Hamas. Ben diverso l’atteggiamento verso l’Ucraina.

La guerra è descritta come lontana e senza un interesse diretto. Atteggiamento isolazionista tipico del populismo, solo in parte trumpiano. La narrazione del Russiagate portata avanti dai media mainstream senza risultati ha un peso. […] Il candidato repubblicano Ramaswami ha detto che l’Ucraina non è una democrazia. È la prima volta che parole del genere vengono pronunciate in maniera così diretta. La maggioranza repubblicana in genere invita a concentrarsi sulla Cina. Ma in cambio di concessioni […] sul controllo dell’immigrazione potrebbe accordarsi con la Casa Bianca anche sull’Ucraina».

Chi è il meglio piazzato subito dopo Trump? Potrebbe essere lui il candidato vicepresidente?

«De Santis sembrava aver trovato la formula giusta […]. Ma ora nessuna delle due parti si fida di lui. E la sua ascesa si è fermata. Nikki Halley è molto efficace nel dibattito in pubblico ma la sua visione in politica estera non è mai cambiata dai tempi di Bush. È una neocon. La base repubblicana sta con Trump e non perdona chi si schiera contro di lui. Se guardiamo solo ai sondaggi non c’è partita e Trump vincerebbe di sicuro le primarie.

[…] Rimangono però i problemi giudiziari di Trump. Forse potrebbe evitare il carcere ricorrendo in appello prima delle elezioni. Ma la situazione non è semplice per lui».

Blinken in Medioriente si sta dando un gran daffare. Potrebbe essere il candidato dem alternativo a Biden?

«Porta avanti un’attività diplomatica frenetica per imporre una soluzione su Israele e Gaza perché alla Casa Bianca non si fidano di Netanyahu. Magari sperando anche in un cambiamento di governo a Tel Aviv. Come candidato lo vedo molto improbabile. Non è il momento per un lobbista, esperto fidato ben visto dall’establishment ma senza un profilo pubblico chiaro. Serve qualcuno che parli al popolo in modo più diretto».

Se un’alternativa a Biden non viene fuori ora, vuol dire che non ci sarà. Giusto?

«È tardi. Ma prima della convention finale si potrebbe ipotizzare anche un nuovo scenario […] Se Trump fosse condannato e il partito repubblicano facesse di tutto per estrometterlo, […] pure a Biden potrebbe essere chiesto di farsi da parte. Lo Stato profondo non vuole Trump alla Casa Bianca per ovvi motivi. Biden e Trump hanno bisogno l’uno dell’altro. Il primo pensa di batterlo ancora. Il secondo è forte nei sondaggi».

La prima sentenza contro Trump, presumibilmente di condanna, quando arriverà?

«Verso fine aprile. […] I tempi potrebbero accorciarsi se il giudice si stanca delle sparate di Trump». […]

