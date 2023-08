“STA DISPUTANDO UNA GARA CON LOLLOBRIGIDA A CHI DICE PIÙ CAZZATE IN FAMIGLIA, O NON SI SPIEGA”

Il Grande Flagello

tweet sulle parole di giambruno sugli stupri 3

@grande_flagello

Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo"

Fulvio Abbate

@fulvioabbate

Forse, se Andrea Giambruno fosse affiancato a Mastrota negli spot di materassi e avvolgibili sarebbe meglio anche per lui. Mediaset, riveda i palinsesti.

#AndreaGiambruno #Rete4

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Il concorrente di un reality sarebbe stato espulso e cancellato da Mediaset.

Un conduttore Rai sarebbe finito in Vigilanza, Cda, codice etico, sanzioni e (forse) rimozione.

Qui non succederà niente.

Perché?

tweet sulle parole di giambruno sugli stupri 5

Perché è il compagno della Premier.

Tany

@TaniuzzaCalabra

Quindi secondo #Giambruno se sei astemia non rischi di essere stuprata.

Me cojioni

Yon Yonson

@Yon_Yonson71

Se non apri bocca non dici cazzate.

#Giambruno

Matteo Capponi

@pirata_21

#Giambruno:"Se perdi conoscenza o il controllo di te è più facile incontrare la persona sbagliata". Deve essere andata così con #Meloni.

Carlo Verdelli

@CarloVerdelli

Se le ragazze la smettessero di aver voglia di ballare, bersi un drink, stare sui social, uscire di casa (se non accompagnate da una guardia del corpo).

tweet sulle parole di giambruno sugli stupri 2

Se insomma rinunciassero a essere ragazze e si votassero tutte quante a clausura, nessuno le violenterebbe.

Così, #Giambruno ?

Marco Castelnuovo

@chedisagio

Fa molto bene

@GiorgiaMeloni

ad andare a Caivano, luogo dello stupro dei giorni scorsi.

Quando però poi passa da casa, faccia due chiacchiere anche con il suo compagno.

Certe cose non si possono sentire.

#giambruno

Giacomo Salvini

@salvini_giacomo

Le parole di Andrea Giambruno sulle violenze sessuali di Palermo e Napoli, raccontate oggi sul Fatto Quotidiano, diventano una notizia non solo per quel che Giambruno dice (“Se non ti ubriachi, non incorri nel pericolo”) ma anche perché è lui a dirle.

#Giambruno

Lucillola

andrea giambruno e pietro senaldi a diario del giorno su rete 4

@LucillaMasini

Giambruno: “Se non ti ubriachi non ti stuprano".

Sta disputando una gara maschile con Lollobrigida a chi dice più cazzate in famiglia, o non si spiega.

gigi

@gigi52335676

In casa Meloni è una continua sfida a chi ha il cognato peggiore #Giambruno

Emanuele Bertola

@lozirion

Giambruno, ragiona: se consigli di non ubriacarsi poi Giorgia chi la vota? #Giambruno

Gimmoriso'

@Fawollo1

tweet sulle parole di giambruno sugli stupri 1

#Giambruno: "Se non ti ubriachi non ti stuprano". E naturalmente sono sempre le ragazze che se la vanno a cercare. Ormai la narrativa di questo governo, vedi La Russa, è assodata. Fanno schifo, punto.

gigi

@gigi52335676

È talmente imbarazzante che un posto in questo governo a Giambruno gli spetterebbe di diritto

#Giambruno

Lucillola

@LucillaMasini

Giambruno ammonisce le donne: “Se non ti ubriachi non ti stuprano". Se invece bevi ma sei un maschio, male che vada hai il taxi gratis.

MissNiky

@niky40786498

Adesso che scendano in campo le varie Borselli, Chirico e Chaouqui a dirci che abbiamo frainteso, che è una frase estrapolata…

È una frase che mette i brividi e che offende tutte, e la dice lunga su chi sia veramente la donna che lo ha scelto.

#giambruno #IMBECILLI_al_potere

selvaggia lucarellis sulle parole di giambruno sugli stupri

Stefano Comelli

@steftatosempre

Il compagno del Primo Ministro Italiano #Meloni #Giambruno ci chiarisce con piglio da Opinion Leader specializzato in Psicologia e Psichiatria oltre che in Sociologia la dinamica della violenza e dello stupro.

Chapeau #CDX .

Giovanna Falanga

@FalangaGiovanna

quello ubriaco qua è solo lui

#giambruno

isabella insolia

@isainsolia

Proibizionismo per le donne e per gli uomini taxi gratis.

E noi che ci lamentavamo che non c'erano soluzioni.

#Giambruno

Alberto Letizia #FBPE

@AlbertoLetizia2

·E niente. Proprio non ce la fanno.

Gira e rigira, per loro la colpa alla fine è sempre della vittima della violenza che poteva restare a casa o se proprio doveva uscire poteva vestirsi da suora e in ogni caso non doveva bere.

francesco lollobrigida e andrea giambruno con antonio urso proprietario di una palestra a ceglie messapica

Ma fatemi il piacere!

#Giambruno

Raffaella Ruggeri

@Rugge2Raffaella

È risaputo come le bambine stuprate dal gruppo a Caivano fossero ubriache in effetti #Giambruno

Ricky

@Ricchei

Con questo tizio la Meloni ci ha fatto una figlia.

#Giambruno

POST DI SELVAGGIA LUCARELLI SU INSTAGRAM

Più che gridare solo alla colpevolizzazione della vittima, bisogna spiegare a Giambruno un po' di cose. Dare consigli di buonsenso per non mettersi in condizione di vulnerabilità è una cosa che puó fare un genitore o un amico quando esci la sera perché la preoccupazione è per la tutela del singolo.

ANDREA GIAMBRUNO - 1

Da un conduttore tv, come da un politico e da chiunque parli a un pubblico di REATI mi aspetto considerazioni che non responsabilizzino la parte vulnerabile, ma che pongano l'attenzione sui colpevoli e ancora più sulle dinamiche sociali e culturali. Ci sono poi numerosi altri problemi nelle parole di Giambruno.

Dire "hai tutto il diritto di ubriacarti" è una premessa abbastanza sciocca, buttata lì col solo fine di fingersi liberal e legittimare poi la frase successiva. Dovrebbero bere in maniera responsabile uomini e donne per tutta una serie di ragioni che partono dalla salute e arrivano alla sicurezza stradale, ma non staremo qui a far finta che la gente non si ubriachi e che per tanti non sia divertente farlo, per cui passiamo oltre.

Andrebbe poi ricordato, se proprio si vuole parlare di ubriachezza, che una persona ubriaca è, appunto, in uno stato di forte vulnerabilità e proprio per questo andrebbe protetta e tutelata (non a caso approfittarsi di qualcuno incosciente prevede l'aggravante della minorata difesa), ma andiamo oltre anche qui. E l'oltre è il momento in cui scegli di dire queste cose, Giambruno.

giorgia meloni andrea giambruno foto di chi

Se proprio decidi di indossare i panni di papà sull'uscio di casa che chiede alla figlia di non bere e tirare un po' giù la gonna "che poi il lupo lo trovi" cerca di farlo a una distanza temporale decente da uno stupro di gruppo. Perché poi non puoi aspettarti che non ti si accusi di colpevolizzazione della vittima.

Capisco che questa sia un'abitudine consolidata in famiglia, che "se non vuoi essere stuprata intanto non ti ubriacare" vada a braccetto con "se non vuoi affogare in mare non salire sui barconi" ma forse in famiglia dovreste cominciare a occuparvi di quanto sia ingiusto un mondo in cui ci si deve giustificare se ci si vuole divertire o si vuole sopravvivere, non di quanto siano coglione le vittime.

