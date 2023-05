“IL CASO COSPITO MI HA PROVOCATO UN’ISCHEMIA” – PARLA IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, ANDREA DELMASTRO, PER IL QUALE LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE PER L'ACCUSA DI RIVELAZIONI DEL SEGRETO D'UFFICIO SULL'ANARCHICO: “LA VICENDA HA AVUTO PURE RIPERCUSSIONI SULLA MIA SALUTE, MA NON MI PENTO DI NULLA” – SULLA CONTESTAZIONE ALLA MINISTRA ROCCELLA AL SALONE DEL LIBRO: “HO VISTO DEGLI SCIACALLI DELLA DEMOCRAZIA E DEI CONIGLI DEL CONFRONTO, PERCHÉ ROCCELLA HA TENTATO UN DIALOGO” – VIDEO

CONTESTAZIONE A EUGENIA ROCCELLA AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

1 – ANDREA DELMASTRO: "A TORINO C'ERANO SCIACALLI DELLA DEMOCRAZIA

Estratto dell'articolo di F. Rig. per “la Stampa”

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE

«Il caso Cospito mi ha provocato un'ischemia, ma ribadisco che deve restare al 41 bis». Dopo un incontro al Salone del libro di Torino Andrea Delmastro, 46 anni, biellese, sottosegretario alla Giustizia e fedelissimo di Meloni, si accende una sigaretta e accetta di rispondere sullo scontro culturale tra destra e sinistra.

Cosa pensa della polemica sulla ministra Roccella?

«Non ho visto una polemica tra destra e sinistra, ma una ministra che presentava un libro e una banda di persone che glielo ha impedito con violenza culturale inaccettabile».

ALFREDO COSPITO

La mediazione di Lagioia è stata insufficiente?

«No, io dico un'altra cosa: ho visto degli sciacalli della democrazia e dei conigli del confronto perché Roccella ha tentato un dialogo e i manifestanti hanno preferito continuare a urlare rispetto a confrontarsi. Evidentemente avevano poca fiducia nelle loro idee».

Ma c'è un problema di questa destra a rapportarsi con certi mondi?

«Le faccio una domanda io: c'è un problema della sinistra a confrontarsi con la democrazia? Mi capisce, no?».

eugenia roccella e nicola lagioia al salone del libro

[…] In generale, al Salone vi sentite sottorappresentati e cosa vorreste in pratica?

«Pluralismo, come si deve chiedere e sarebbe giusto ottenere in ogni manifestazione della cultura in Italia. Perché la cultura o è plurale o non è».

Finora non è stato così?

«Non sempre. La grande scommessa del governo Meloni non è fare vendette o rovesciare l'egemonia gramsciana verso destra, perché male ha fatto la sinistra e altrettanto male farebbe la destra, ma semplicemente favorire una cultura plurale».

contestazione a eugenia roccella al salone del libro

E sulla Rai l'indicazione come direttore generale di Giampaolo Rossi, che passa per essere un complottista putinista, le pare il profilo adatto?

«Lo conosco ed è la persona giusta al posto giusto: sono certo che svolgerà un servizio di alto livello. Dopodiché se vogliamo indagare sulle vite di tutti, a me interessa cosa fanno le persone dall'incarico in poi. Abbiate il coraggio di giudicare da ora in avanti. Provate questo brivido. Tra l'altro mi pare che, non dico lei, ma quelli che ragionano per pregiudizi siano sempre più marginali nel corpo elettorale».

Ultima domanda, lei come si definisce politicamente?

«Un conservatore».

2 – "HO AVUTO UN'ISCHEMIA". DELMASTRO E LE RIPERCUSSIONI DEL CASO COSPITO

Estratto dell'articolo di Marco Leardi per www.ilgiornale.it

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI

"Ribadisco che è un criminale. Deve rimanere al carcere duro". Su Alfredo Cospito, l'anarchico condannato per la gambizzazione di un uomo e detenuto al 41-bis, Andrea Delmastro non ha cambiato idea. In un dibattito pubblico organizzato al Salone del Libro di Torino, il sottosegretario alla Giustizia è tornato a parlare del caso dell'insurrezionalista pescarese in sciopero della fame, rimarcando la propria linea di intransigenza rispetto alle richieste di attenuazione del suo regime carcerario.

alfredo cospito

"Nel merito non mi pento di nulla, nel metodo non credo di svelare un altro segreto d'ufficio nel dirvi che sono sotto procedimento penale. Rispettando tutto ciò che ne consegue, non intendo aprire bocca sul resto", ha argomentato Delmastro, sottoposto ora agli accertamenti della giustizia e ai puerili ostruzionismi della sinistra (se c'è lui in Aula, dalle opposizioni c'è chi si rifiuta di presenziare).

"Questa vicenda ha avuto pure ripercussioni sulla mia salute, dato che sono stato colpito un mese fa da un'ischemia", ha rivelato il sottosegretario di Fratelli d'Italia, ripetendo al contempo l'irremovibilità dalle proprie posizioni.

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE 1

"Su Cospito non chiedo scusa al Pd", ha ribadito il parlamentare, che assieme al deputato Fdi Giovanni Donzelli aveva rimproverato ai dem di essere andati a far visita all'anarchico al 41-bis. […]

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO