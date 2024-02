6 feb 2024 09:12

“SUL CASO DEI DUE MARO’, GIORGIA MELONI MI DEFINI’ EUNUCO…” - RENZI SI TOGLIE UN SASSOLONE DALLA SCARPA VERSO LA DUCETTA: “CON IL MIO GOVERNO, QUEI DUE MARÒ SONO STATI RIPORTATI A CASA. OGGI MELONI HA UNA DETENUTA IN UN CARCERE UNGHERESE DA UN ANNO E MEZZO NON PER UN OMICIDIO MA PER LA PRESUNTA PARTECIPAZIONE A UN RISSA, TENUTA IN CONDIZIONI NON DEGNE DELLO STATO DI DIRITTO EUROPEO. CREDO CHE LA CITTADINA SALIS DOVREBBE GODERE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO DI UN'ATTENZIONE CHE IL GOVERNO ITALIANO NON LE DÀ"