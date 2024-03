6 mar 2024 17:01

“IL CASO STRIANO? VORREI SAPERE SE I VERTICI DELLA GUARDIA DI FINANZA NE ERANO AL CORRENTE O MENO” - MATTEO SALVINI CHIAMA IN CAUSA GLI EX VERTICI DELLA FINANZA SUL CASO DEL PRESUNTO DOSSIERAGGIO DI POLITICI E VIP - IL LEGHISTA FA RIFERIMENTO A GIUSEPPE ZAFARANA CHE ERA COMANDANTE GENERALE NEI PERIODI COPERTI DALLE INDAGINI DELLA PROCURA DI PERUGIA - E DIRE CHE ZAFARANA FU NOMINATO AL VERTICE DELLA GDF DAL GOVERNO CONTE-1, IN CUI SALVINI SPADRONEGGIAVA. E IL GOVERNO MELONI, IN CUI SALVINI E’ VICEPREMIER, HA NOMINATO IL GENERALE ALLA PRESIDENZA DELL’ENI…